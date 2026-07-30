ID Austria fÃ¼r Pornoseiten? FPÃ– warnt vor totaler Kontrolle

Wer unter 14 Jahre alt ist, darf nach dem Willen der Verlierer-Ampel nicht mehr in sozialen Netzwerken unterwegs sein â€“ doch damit nicht genug: Auch der Zugang zu pornografischen Seiten wird gesperrt und benÃ¶tigt eine Altersverifikation. Kein einziges Kind werde jedoch dadurch geschÃ¼tzt, moniert die Opposition.

“Maximale Ãœberwachung bei null Schutzwirkung”

Geplant ist eine Altersverifikation, etwa mittels ID Austria oder privater Anbieter. Das Problem: Eine solche Alterssperre “erfasst ausschlieÃŸlich jene, die sich ohnehin an die Regeln halten”, kommentierte FPÃ–-Netzpolitiksprecherin Katayun Pracher-Hilander. Was Ã–VP, SPÃ– und Neos hier beschlieÃŸen wollen, sei “maximale Ãœberwachung bei null Schutzwirkung und der nÃ¤chste Baustein ihres Zensurregimes”. Hier werde versucht, die totale staatliche Kontrolle Ã¼ber das Surfverhalten zu etablieren â€“ “Das Ã¼bertrifft sogar die Fantasie George Orwells!”, so Pracher-Hilander. Die Regierung wolle hier einen Kontrollmechanismus einfÃ¼hren, der in GroÃŸbritannien bereits krachend gescheitert sei.

Was kommt als NÃ¤chstes?

Sie sprach sich entschieden gegen eine Identifizierungspflicht fÃ¼r den Zugriff auf legale Internetinhalte aus. Eine solche Regelung gehe den Staat nichts an und sei nicht nur mit massiven Datenschutzbedenken verbunden, sondern schaffe auch einen gefÃ¤hrlichen PrÃ¤zedenzfall. â€žWenn der Staat heute vorschreibt, wer unter Offenlegung seiner IdentitÃ¤t derartige Seiten besuchen darf, was kommt dann morgen?â€œ, fragte sie. â€žDie Registrierungspflicht fÃ¼r den Besuch des Online-Auftritts regierungskritischer Medien? Die Ãœberwachung von Foren, in denen die falsche Meinung vertreten wird?â€œ Und wer entscheide, was richtig und was falsch sei?” Das sei â€žder direkte Weg in den Gesinnungs- und Ãœberwachungsstaat, den wir nur aus totalitÃ¤ren Regimen kennen!â€œ, warnte sie.

FPÃ– kÃ¼ndigt Widerstand an

Zugleich kÃ¼ndigte Pracher-Hilander Widerstand gegen entsprechende PlÃ¤ne an und warf der Regierung vor, nicht den Jugendschutz, sondern die Kontrolle des Internetverhaltens der BevÃ¶lkerung zu verfolgen. Der Regierung gehe es nicht um den Schutz der Kinder, sondern um die totale Kontrolle des Internetverhaltens der Menschen. Die Freiheitlichen wollen “diesem Zensur- und Ãœberwachungswahn der Systemparteien mit aller Kraft entgegentreten”: