Regierung warnt wieder vor â€žRechtsextremismusâ€œ â€“ und meint eigentlich die Opposition

Die Zahl wirkt erschreckend: 1.986 Anzeigen wegen rechtsextremistischer, fremdenfeindlicher, rassistischer, islamfeindlicher oder antisemitischer Tathandlungen im Jahr 2025. 2022 waren es noch knapp 1.000. 1.701 Anzeigen betrafen explizit rechtsextreme VorfÃ¤lle.

Steigende Tendenz bei Anzeigen

Am stÃ¤rksten betroffen war Wien mit 485 FÃ¤llen, gefolgt von OberÃ¶sterreich (350) und NiederÃ¶sterreich (298). Ãœber 1.500 Personen wurden angezeigt. Das ist mehr als ein Drittel mehr als im Vorjahr, wie eine Antwort auf ein parlamentarische Anfrage zeigt.

Ãœber 90 Prozent der Angezeigten waren MÃ¤nner, 81 Prozent Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rger. Der Anteil Jugendlicher sank von 25 auf 16 Prozent.

EmpÃ¶rungsmaschinerie wird angeworfen

FÃ¼r die SPÃ– sind die Zahlen ein Alarmsignal. Die Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz warnt davor, sich an steigende Fallzahlen zu gewÃ¶hnen. Man brauche eine Politik, â€ždie hinschaut und handeltâ€œ.

Entlarvt: Anzeigen sind nicht Verurteilungen

Ganz anders bewertet die FPÃ– die Statistik. GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker spricht von â€žmanipulativer Zahlenspielereiâ€œ. Denn entscheidend sei in einem Rechtsstaat nicht die Anzeige, sondern die Verurteilung.

TatsÃ¤chlich lag die Verurteilungsquote laut FPÃ–-Angaben 2023 bei 9,2 Prozent, 2024 sogar nur mehr bei sechs Prozent. Trotz steigender Anzeigen seien die tatsÃ¤chlichen gerichtlichen SchuldsprÃ¼che rÃ¼cklÃ¤ufig.

Drohkulisse ohne Hintergrund

Die Freiheitlichen sehen darin den Beleg, dass hier ein politisches Narrativ aufgebaut werde: Zuerst werde ein Bericht â€“ etwa vom Dokumentationsarchiv des Ã¶sterreichischen Widerstandes (DÃ–W) â€“ als BegrÃ¼ndung herangezogen, dann ein â€žNationaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismusâ€œ angekÃ¼ndigt, schlieÃŸlich werde dieser mit steigenden Anzeigenzahlen untermauert.

Es gehe nicht primÃ¤r um ExtremismusbekÃ¤mpfung, sondern um die Delegitimierung politischer Gegner und um eine VerschÃ¤rfung der Kontrolle insbesondere im Bereich sozialer und alternativer Medien.

Was heute alles als â€žrechtsâ€œ = problematisch gilt

Ein zentraler Konfliktpunkt ist die Frage, wie weit der Begriff â€žrechtsextremâ€œ mittlerweile gefasst wird. Als â€žrechtsâ€œ oder â€žproblematischâ€œ gelten heute im Mainstream-Diskurs die Kritik an Masseneinwanderung, Forderungen nach restriktiver Asylpolitik, die Betonung nationaler SouverÃ¤nitÃ¤t gegenÃ¼ber EU-Zentralismus, die Skepsis gegenÃ¼ber Genderpolitik und die Ablehnung von Klimapolitik in ihrer derzeitigen Ausgestaltung

â€žTotschlagargumentâ€œ

Im politischen Alltag fungiert der Vorwurf des Rechtsextremismus mittlerweile als Waffe gegen Kritik und Opposition. Das Etikett wirkt wie ein moralischer Bannstrahl. Wer es erhÃ¤lt, braucht sich nicht mehr mit sachlichen Argumenten verteidigen, sondern steht moralisch auf der Abschussliste.

Der Mechanismus funktioniert unabhÃ¤ngig davon, ob am Ende ein Gericht eine Straftat feststellt. Die soziale und politische Sanktion erfolgt oft schon durch den Vorwurf selbst und bedeutet das gesellschaftliche, berufliche oder politische Aus fÃ¼r den Betroffenen.

Politischer Kampfbegriff

Unterm Strich geht es um eine symbolische Handlung: die feierliche, beinahe rituelle DemÃ¼tigung des politischen Gegners. Darum, ihn â€“ im Bild von Armin Mohler â€“ â€žam Nasenring der VergangenheitsbewÃ¤ltigung durch die Manege der Ã–ffentlichkeit zu ziehenâ€œ.

Sehr bequem fÃ¼r die MÃ¤chtigen. Denn sie brauchen sich mit den Sachargumenten nicht mehr auseinandersetzen, sondern sie verurteilen sie einfach als bÃ¶se und haben sich damit Debatten darÃ¼ber entledigt.

Opposition zwischen Schuldreflex und Selbstbehauptung

Die Zahlen des Innenministeriums liefern statistisches Material, mit dem sich trefflich politisieren lÃ¤sst, auch wenn die Sachlage aus rechtlicher Sicht genau anders aussieht. Die politische Deutung jedoch entscheidet, welche Zahlen und welche Bedeutung im Ã¶ffentlichen Bewusstsein ankommen.

FÃ¼r die FPÃ– ist klar: Der Vorwurf des â€žRechtsextremenâ€œ werde genutzt, um politische Konkurrenz grundsÃ¤tzlich infrage zu stellen.