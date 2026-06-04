Fehlende Begleitgesetze vor Budgetrede: Regierung schafft nicht einmal die Basisarbeit

Am kommenden Mittwoch will Finanzminister Markus Marterbauer (SPÃ–) im Nationalrat das Doppelbudget 2027/28 vorstellen.

VersÃ¤umnis der Regierung

Doch es fehlen nach wie vor wichtige Vorarbeiten, sodass selbst der ORF kritisiert: â€žWeiter Warten auf Budgetbegleitgesetzâ€œ. Damit fehlt die Grundlage, um die angekÃ¼ndigten Einsparungen seriÃ¶s bewerten zu kÃ¶nnen.

Auch die grÃ¼ne Vize-Klubobfrau Sigrid Maurer kritisierte in einer Aussendung:

In einer Woche soll das Budget vorliegen und trotzdem kennt niemand die entscheidenden Details.

Regierung bittet um Geduld

Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Verhandlungen Ã¼ber die Details noch nicht abgeschlossen seien. Und das, obwohl die Regierung seit mehr als einem Jahr im Amt ist!

StaatssekretÃ¤r Alexander PrÃ¶ll (Ã–VP) sprach davon, man befinde sich in der Schlussphase der GesprÃ¤che. Neos-Klubchef Yannick Shetty betonte, ein Budgetbegleitgesetz mÃ¼sse sorgfÃ¤ltig verhandelt werden. SPÃ–-StaatssekretÃ¤r JÃ¶rg Leichtfried verwies auf die schwierige wirtschaftliche Lage und meinte, ein spÃ¤ter vorgelegtes Gesetz sei besser, wenn es dafÃ¼r â€žHand und FuÃŸâ€œ habe.

Weiter unbekannt: ParteienfÃ¶rderung und Sozialbereich

Offen sind nach Angaben der Regierungsvertreter unter anderem Fragen bei der ParteienfÃ¶rderung und im Sozialbereich. Gleichzeitig versichern die Regierungsparteien, vor allem im System sparen zu wollen.

Die Regierung kÃ¼ndigte Einschnitte in der Verwaltung an. Bereits bekannte PlÃ¤ne sehen vor, jede zweite Pensionierung im Bundesdienst nicht nachzubesetzen. Bis 2030 sollen dadurch 540 Millionen Euro eingespart werden. ZusÃ¤tzlich sind sogenannte VerwaltungsabschlÃ¤ge von 125 Millionen Euro vorgesehen, die alle Ressorts betreffen sollen.

FÃ¶rdersumpf trockenlegen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei FÃ¶rderungen. PrÃ¶ll erklÃ¤rte, die Zeit der breiten FÃ¶rderverteilung sei vorbei. Im Raum stehen Einsparungen von bis zu 800 Millionen Euro jÃ¤hrlich. Dazu kommen geplante Strukturreformen, etwa im Gesundheitsbereich und bei den Sozialversicherungen.

â€žDie Worte hÃ¶r ich wohl, allein mir fehlt der Glaubeâ€œ, fasste FPÃ–-Budgetsprecher Arnold Schiefer die Folgen der fehlenden Begleitgesetze fÃ¼r die AnkÃ¼ndigungen zusammen. Denn â€žPapier ist geduldigâ€œ, so der FPÃ–-Abgeordnete.

FPÃ–: Staat soll zuerst bei sich sparen

Schiefer sieht ein spÃ¤tes EingestÃ¤ndnis der Regierung, dass es in Verwaltung und FÃ¶rderwesen Handlungsbedarf gebe. FÃ¼r ihn ist entscheidend, dass nicht bei den BÃ¼rgern gekÃ¼rzt wird, wÃ¤hrend der Staat seine eigenen Strukturen schont. Bisher habe die Regierung zu oft den umgekehrten Weg gewÃ¤hlt.

FPÃ– und GrÃ¼ne fordern daher eine vollstÃ¤ndige Ãœbersicht Ã¼ber alle MaÃŸnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen. Ohne konkrete Gesetzestexte und Zahlen bleibe offen, welche AnkÃ¼ndigungen tatsÃ¤chlich im Budget abgebildet wÃ¼rden.

EU-Kommission sieht Fortschritte, mahnt aber Reformen ein

RÃ¼ckenwind erhÃ¤lt die Regierung teilweise aus BrÃ¼ssel. Die EU-Kommission bewertet Ã–sterreichs bisherige Schritte im Defizitverfahren positiv und sieht zentrale Reform- und InvestitionsmaÃŸnahmen im Plan.

Gleichzeitig verweist sie auf weiteren Handlungsbedarf â€“ etwa bei der TragfÃ¤higkeit der Ã¶ffentlichen Finanzen, der WettbewerbsfÃ¤higkeit, dem Arbeitsmarkt sowie bei Energiepreisen und der AbhÃ¤ngigkeit von fossilen EnergietrÃ¤gern.

Defizitgrenze als Ziel

Das Finanzministerium sieht den eingeschlagenen Kurs dadurch bestÃ¤tigt. Ziel bleibe, 2028 wieder unter die Defizitgrenze von drei Prozent zu kommen. Zugleich verweist das Ministerium auf Unsicherheiten durch die internationale Lage.

Parlamentarischer Fahrplan steht

Neben dem Doppelbudget kÃ¶nnten im Juni-Plenum weitere budgetrelevante Vorhaben behandelt werden. Dazu zÃ¤hlt das BudgetmaÃŸnahmengesetz 2026, mit dem zusÃ¤tzliche Konsolidierungsschritte gesetzt werden sollen. Bis 2030 sind darÃ¼ber Einsparungen von rund 100 Millionen Euro vorgesehen, vor allem Ã¼ber steuerliche MaÃŸnahmen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen kÃ¶nnten ein UnterstÃ¼tzungsfonds fÃ¼r Alleinerziehende mit bis zu 35 Millionen Euro jÃ¤hrlich sowie eine Sozialversicherungsnovelle, die einen Rechtsanspruch auf eine Vertrauensperson bei bestimmten medizinischen Untersuchungen schaffen soll.

Skepsis bei Opposition

FÃ¼r Schiefer bleibt dennoch das Doppelbudget der MaÃŸstab, an dem die Regierung gemessen werde. Er warnt, dass nicht eingepreiste MaÃŸnahmen spÃ¤ter kaum noch umgesetzt wÃ¼rden. Die BevÃ¶lkerung werde genau darauf achten, ob die Regierung mehr liefert als AnkÃ¼ndigungen.