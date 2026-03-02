Fiskalrat Badelt warnt vor Reformstau: Regierung agiert plan- und ziellos

FiskalratsprÃ¤sident Christoph Badelt rechnete gestern, Sonntage, in der ORF-â€žPressestundeâ€œ mit der Regierung ab.

Falsche PrioritÃ¤ten und Reformblockade

Aber nicht seine AusfÃ¼hrungen zur angespannten Lage auf den internationalen EnergiemÃ¤rkten mit spÃ¼rbaren Preissteigerungen auch in Ã–sterreich bleibt hÃ¤ngen, sondern seine Offenlegung, wonach die Regierung ohne klaren Plan agiere, wichtige Reformen verschiebt und falsche PrioritÃ¤ten setzt. So sieht FPÃ–-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm das Ergebnis der Pressestunde.

Langfristige Probleme

Die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten sieht Badelt dennoch nicht dramatisch gefÃ¤hrdet.

HÃ¶here Spritpreise wÃ¼rden sich zwar rasch in der Inflation niederschlagen, entscheidend sei aber die Dauer der Belastung. Problematisch sei vor allem die wachsende Unsicherheit â€“ sie schade sowohl der Wirtschaft als auch dem Investitionsklima.

Kritik an â€žAusweichklauselâ€œ

Aber bedenklicher sind die Ã¶ffentlichen Finanzen. Badelt zweifelt offen, ob die Budgetziele fÃ¼r 2027 und 2028 ohne zusÃ¤tzliche KonsolidierungsmaÃŸnahmen â€“ auf Deutsch: Mehr Geld von den Ã–sterreichern â€“ erreichbar sind.

Besonders kritisch bewertet er den Einsatz der europÃ¤ischen â€žAusweichklauselâ€œ, die rÃ¼stungsbedingte Ãœberschreitungen der EU-Schuldenregeln von Sanktionen ausnimmt. Badelt erinnerte daran, dass diese Sonderregel nichts am Defizitziel Ã¤ndere: ZusÃ¤tzliche Ausgaben wÃ¼rden die Schuldenquote erhÃ¶hen.

Keine Zukunftsperspektiven

Wichtiger als einzelne Budgetjahre sei fÃ¼r ihn die Entwicklung nach 2028 â€“ dafÃ¼r brauche es umfassende Reformen, auf die sich Bund und LÃ¤nder einigen mÃ¼ssten.

Badelt monierte, dass groÃŸe Strukturreformen weiterhin fehlen. Er forderte eine einheitliche Finanzierung und Steuerung des Gesundheitswesens, eine langfristige Anhebung des Pensionsalters mit begleitenden MaÃŸnahmen zur VerlÃ¤ngerung der ErwerbstÃ¤tigkeit sowie eine geringere Steuerbelastung auf Arbeit.

Schritt 2 vor Schritt 1

Die aktuelle Reformpartnerschaft von Bund, LÃ¤ndern und Gemeinden hÃ¤lt er fÃ¼r ungeeignet, um die groÃŸen Brocken anzugehen.

Zuerst brauche es eine klare politische Entscheidung Ã¼ber das kÃ¼nftige System, erst danach sollten Arbeitsgruppen die Details ausarbeiten.

FPÃ–: â€žErnÃ¼chternde Bilanzâ€œ und Forderung nach Entlastungsoffensive

Kolm sieht ihre Kritik an der Regierung bestÃ¤tigt. Die AusfÃ¼hrungen Badelts zeichneten aus ihrer Sicht â€žeine ernÃ¼chternde Bilanz fÃ¼r die Wirtschaftspolitik der Bundesregierungâ€œ.

â€žWenn bis 2028 fÃ¼nf Milliarden Euro fehlen, um die Budgetziele zu erreichen, und das Defizit als zu hoch eingestuft wird, dann zeigt das eine fehlende Weitsicht in der Finanzpolitik. Hier wird ein Kurs verfolgt, der die StabilitÃ¤t unserer Finanzen gefÃ¤hrdet. Von einem nachhaltigen Konsolidierungskurs kann keine Rede seinâ€œ, so Kolm.

Nein zu weiteren Belastungen

Sie wendet sich gegen neue Steuern und kritisiert insbesondere grÃ¼ne Forderungen nach einer Erbschaftsteuer als â€žfalschen Wegâ€œ, der Mittelstand und Familienbetriebe belasten wÃ¼rde.

Statt neuer Belastungen brauche es â€žeine echte Entlastungsoffensiveâ€œ mit spÃ¼rbarer Senkung der Lohnnebenkosten, EntbÃ¼rokratisierung und einer investitionsfreundlichen Standortpolitik.

Neos sehen sich bestÃ¤tigt

Ganz anders die Interpretation von Regierungsjunior Neos. GeneralsekretÃ¤r Douglas Hoyos liest aus Badelts Analyse eine BestÃ¤tigung des Regierungskurses. Er ortet gerade einmal NachschÃ¤rfungsbedarf:

Wir sind noch lange nicht am Ziel. Der Reformweg muss jetzt konsequent weitergegangen werden. Dank uns Noes ist der dringend notwendige Konsolidierungskurs eingeschlagen.

Es brauche jetzt aber bei allen den Mut zu Mehr, so Hoyos.

GrÃ¼ne: Erbschaftsteuer als SchlÃ¼ssel

Auf ganz linker Seite geht man den Ã¼blichen Weg: Kein Wort von Sparen, vielmehr der Ruf nach neuen Steuern oder AbgabenerhÃ¶hungen.

So sehen die GrÃ¼nen ihre steuerpolitischen Forderungen von Badelt fachlich gestÃ¼tzt. Budgetsprecher Jakob Schwarz fordert erneut die WiedereinfÃ¼hrung der Erbschaftssteuer:

Die Regierung will die Lohnnebenkosten senken. Sie hat aber keinen Plan, wie das gelingen soll. Dabei liegt die LÃ¶sung so nah: Wenn Millionenerben endlich einen fairen Beitrag zahlen und die klimaschÃ¤dlichen FÃ¶rderungen abgebaut werden, bringt das jedes Jahr mehrere Milliarden Euro.

Ãœbliche Salamitaktik

Schwarz verweist auf ein bereits vorgelegtes Modell: â€žWir GrÃ¼ne haben ein ausgewogenes Modell vorgelegt, um Millionenerbschaften fair zu besteuern. Mit groÃŸzÃ¼gigen FreibetrÃ¤gen, Ausnahmen fÃ¼r HÃ¤uselbauer und weitergefÃ¼hrte Familienbetriebe.â€œ

Der Finanzminister (ebenfalls von der linken Seite) und der PrÃ¤sident des Fiskalrats wÃ¼rden die Notwendigkeit dieser Reform bestÃ¤tigen. Wie die Neos: Jetzt brauche es â€žendlich den Mut, zu handeln.â€œ

Seniorenbund: Reformen nur â€žim Gesamtkontextâ€œ

Ã–VP und SPÃ– reagierten bis Sonntagabend nicht auf die Pressestunde.

Lediglich Seniorenbund-PrÃ¤sidentin Ingrid Korosec (Ã–VP) meldete sich zu Wort. Die Themen Gesundheit, Pflege, Pensionen und demografischer Wandel lieÃŸen sich nicht isoliert betrachten. Reformen seien notwendig, aber sie brauchen einen Gesamtkontext, politische Visionen und Mutâ€œ, betonte sie. Ihr Appell:

Deshalb brauchen wir mutige, faire und generationengerechte Reformen. Jetzt.

Und schon wieder jemand, der nach mehr Mut ruft.