â€žGroÃŸer Boulevard-Journalismusâ€œ: Zeitung macht Tanner zur Pointe eines Penis-Witzes

â€žTanner: NatÃ¼rlich kommt es auf die LÃ¤nge an!â€œ â€“ so titelte die Kronen Zeitung nach dem Zustandekommen der Reform von Wehr- und Zivildienst. Damit, dass man die Ã–VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur Pointe eines Penis-Witzes machte, bewies das Blatt einmal mehr â€žgroÃŸen Boulevard-Journalismusâ€œ.

Gemeint war die VerlÃ¤ngerung des Wehrdienstes

Mit der LÃ¤nge war freilich nicht das Geschlechtsteil eines Mannes gemeint, obwohl die Krone mit diesem methaphorischen Wortspiel wohl diesen Gedanken verfolgt haben kÃ¶nnte, sondern die VerlÃ¤ngerung des Wehrdienstes von sechs auf acht Monate. Allerdings soll der Grundwehrdienst weiterhin sechs Monate dauern und durch drei Monate verpflichtende Truppen- und MilizÃ¼bungen ergÃ¤nzt werden.Â

“Schwere Geburt” als “fauler Kompromiss”

Tanner musste fÃ¼r ihre â€žschwere Geburtâ€œ, wie sie selbst sagte, also nicht nur Kritik von Opposition und Bundesheer-Experten einstecken, sondern wurde von Journalisten auch noch mit einem sexistischen Titel â€žgewÃ¼rdigtâ€œ.

Wie berichtet, bezeichnete FPÃ–-Chef Herbert Kickl die Einigung als â€žfaulen Kompromissâ€œ der Koalition aus Ã–VP, SPÃ– und Neos. Die Wehrdienstkommission hatte konkrete Modelle erarbeitet und das Modell â€ž8+2â€œ empfohlen â€“ umsonst. Die Ausgaben fÃ¼r die Expertenkommission seien damit nicht gerechtfertigt.

Entsprechend unzufrieden zeigte sich Generalleutnant Erwin Hameseder. Der Kompromiss sei â€žin der Sache nicht die optimale LÃ¶sungâ€œ, wenngleich â€žein wesentlicher Fortschrittâ€œ gegenÃ¼ber dem Status quo.