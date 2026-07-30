Der frÃ¼here US-Chefimmunologe Anthony Fauci, die Personifizierung der Corona-RadikalmaÃŸnahmen, wurde vor einen Ausschuss des amerikanischen Senats geladen.

Aufarbeitung der Corona-Politik

Dieser Ausschuss soll die Corona-Politik, die weltweit mit massiven GÃ¤ngelungen und FreiheitseinschrÃ¤nkungen einhergegangen ist, politisch und wissenschaftlich aufarbeiten. Veranlasst wurde die Befragung vom republikanischen Senator Rand Paul aus Kentucky, dem Vorsitzenden des Ausschusses fÃ¼r Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten.

Gretchenfrage nach dem Ursprung

Paul will klÃ¤ren lassen, was Fauci frÃ¼h Ã¼ber den Ursprung von Covid-19 wusste, ob er den Kongress korrekt informiert hat und welche Rolle US-BehÃ¶rden bei der Finanzierung von Coronavirus-Forschung in Wuhan spielten.

Die Befragung Faucis ist dabei der HÃ¶hepunkt des seit Jahren laufenden Konflikts zwischen ihm und Paul.

Senat ringt um die Deutung von Corona

Im Mittelpunkt stehen mehr als tausend Seiten interner Unterlagen, die als Faucis TagebÃ¼cher bekannt wurden. Darunter sind auch dienstliche Aufzeichnungen, GesprÃ¤chsnotizen und Dokumente aus BehÃ¶rdenvorgÃ¤ngen.

Die Unterlagen legen nahe, dass Fauci bereits im JÃ¤nner 2020 davon ausging, der Markt in Wuhan sei nicht der Ausgangspunkt des Ausbruchs gewesen. Ã–ffentlich erklÃ¤rte er aber das Gegenteil.

Zweifel an der ganzen Corona-ErzÃ¤hlung

Diese Differenz zwischen internen Notizen und Ã¶ffentlichen Aussagen ist der Kern der republikanischen Kritik. Hinzu kommen VorwÃ¼rfe, Fauci habe die Sterblichkeit des Virus intern als gering, nÃ¤mlich mit 0,2 bis 0,3 Prozent, Ã¶ffentlich aber als horrend dargestellt: Nach auÃŸen stellte er die Sterblichkeit des Virus aber als etwa zehnmal tÃ¶dlicher dar als die saisonale Grippe.

Streit Ã¼ber die Ursprungsfrage

Die Frage, ob Covid-19 durch einen natÃ¼rlichen Ãœbersprung oder durch einen Laborunfall entstand, ist weiterhin nicht abschlieÃŸend beantwortet. US-Geheimdienste und Fachleute vertreten unterschiedliche EinschÃ¤tzungen. Die CIA hielt zuletzt einen laborbedingten Ursprung fÃ¼r etwas wahrscheinlicher, betonte jedoch die geringe Sicherheit dieser Bewertung.

Spur des Geldes

Paul sieht Fauci seit Langem in einer besonderen Verantwortung. Hintergrund ist auch die Finanzierung von Forschung an Coronaviren in Wuhan durch Einrichtungen, die mit Faucis frÃ¼herer BehÃ¶rde verbunden waren. Fachleute widersprachen jedoch mehrfach der Behauptung, diese Forschung kÃ¶nne Corona ausgelÃ¶st haben.

Die AnhÃ¶rung wurde damit nicht allein zu einer Untersuchung Ã¼ber wissenschaftliche Fehler wÃ¤hrend der Pandemie. Sie entwickelte sich zu einem politischen Verfahren Ã¼ber Verantwortung, Geld und mÃ¶gliche juristische Folgen.

Fauci beruft sich auf Verfassungsrecht

Fauci verweigerte in der SenatsanhÃ¶rung die Antwort auf mehr als hundert Fragen. Er berief sich auf den fÃ¼nften Verfassungszusatz, der in den USA davor schÃ¼tzt, sich selbst strafrechtlich belasten zu mÃ¼ssen.

Der ehemalige Spitzenbeamte begrÃ¼ndete sein Schweigen damit, dass Senator Paul ihn gezielt zu Aussagen bewegen wolle, die spÃ¤ter als Grundlage fÃ¼r ein Verfahren wegen Falschaussage dienen kÃ¶nnten. Paul hatte wiederholt erklÃ¤rt, Fauci solle fÃ¼r mÃ¶gliche Vergehen zur Verantwortung gezogen werden.

Vorsorgliche Begnadigung

Die rechtliche Lage ist kompliziert. Der damalige linke PrÃ¤sident Joe Biden hatte Fauci vor seinem Ausscheiden aus dem Amt vorsorglich fÃ¼r Handlungen bis Anfang 2025 begnadigt.

Diese Begnadigung schÃ¼tzt jedoch nicht automatisch vor Konsequenzen, falls Fauci bei einer spÃ¤teren Aussage unter Eid falsche Angaben machen sollte. Paul erwÃ¤gt deshalb ein Verfahren wegen Missachtung des Kongresses.

Corona-Aufarbeitung auch in USA schleppend

Die USA haben ihre Coronapolitik bis heute nicht in einer breit akzeptierten, parteiÃ¼bergreifenden Untersuchung aufgearbeitet. Bereits 2021 gab es VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine unabhÃ¤ngige Kommission nach dem Vorbild der Untersuchung der AnschlÃ¤ge vom 11. September 2001. Sie scheiterten bisher.

Die Verweigerung der Aussage durch Fauci nÃ¤hrt jedenfalls den Verdacht, dass die Corona-RadikalmaÃŸnahmen wissenschaftlich redlich begrÃ¼ndet und damit gerechtfertigt waren.