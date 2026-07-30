â€žEin paar Netsch?â€œ Ã–sterreich haftet mit 2,4 Milliarden Euro fÃ¼r Ukraine-Kredit

SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer, der die Zahlungen von Ã–sterreich an die Ukraine als â€žein paar Netschâ€œ bezeichnete, musste in einer parlamentarischen Anfragebeantworung zugeben, dass die Steuerzahler nun auch fÃ¼r den zinslosen 90-Milliarden-Euro-Kredit der EU an die Ukraine haften mÃ¼ssen.Â

Menschen Sand in die Augen gestreut

Im Ernstfall also haftet Ã–sterreich mit 2,4 Milliarden Euro. Und dieser Ernstfall ist realistischer als der EU-Plan, der davon ausgeht, dass das Darlehen aus BrÃ¼ssel mit russischen Reparationszahlungen nach Kriegsende zurÃ¼ckgezahlt wird. FPÃ–-AuÃŸenpolitiksprecherin Susanne FÃ¼rst stellte bereits fest:

Weder ist mit einer RÃ¼ckzahlung durch die Ukraine zu rechnen noch mit russischen Reparationszahlungen. Hier wird den Menschen bewusst Sand in die Augen gestreut und die Interessen der eigenen BevÃ¶lkerung verraten.Â

Ã–sterreich finanziert WaffenkÃ¤ufe mit

Das Geld soll der Ukraine bis Ende 2027 helfen, einen Staatsbankrott zu vermeiden. 30 Milliarden sind fÃ¼r den laufenden Haushaltsbedarf der Ukraine vorgesehen, die Ã¼brigen 60 Milliarden Euro flieÃŸen gezielt in den Kauf von Waffen.

Dass diese Gelder aus Ã–sterreich auch fÃ¼r WaffenkÃ¤ufe verwendet werden, sei der nÃ¤chste eiskalte Verrat an der eigenen BevÃ¶lkerung und unserer immerwÃ¤hrenden NeutralitÃ¤t. Einmal mehr wÃ¼rden Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger die Steuerzahler dazu vergattern, Waffen fÃ¼r die Ukraine mizufinanzieren und damit den Krieg und das unfassbare Leid zu verlÃ¤ngern. â€žMit der in unserer Verfassung verankerten NeutralitÃ¤t ist das unvereinbarâ€œ, betonte FÃ¼rst.Â

Ã–sterreichs Anteil an Ukraine-Hilfe schon 8,5 Milliarden Euro

Die FPÃ–-AuÃŸenpolitiksprecherin deckte am 9. Juli im Parlament auf, dass Ã–sterreichs Anteil an der Ukraine-Hilfe schon 8,5 Milliarden Euro betragen wÃ¼rde. Wie berichtet, berief sich FÃ¼rst dabei auf Berechnungen des renommierten Kiel Instituts fÃ¼r Weltwirtschaft.Â

Demnach bezahlte Ã–sterreich seit 2022 2,68 Milliarden Euro an die Ukraine. 260 Millionen davon direkt bilateral von Ã–sterreich in die Ukraine, 2,42 Milliarden Ã¼ber den Umweg BrÃ¼ssel. Das sei jedoch bei Weitem nicht alles: Dazu kÃ¤men verbindliche Finanzzusagen von weiteren 5,8 Milliarden, wieder direkt und indirekt zu bezahlen von Ã–sterreich in die Ukraine. â€žDa sind wir mal bei 8,5 Milliarden in Summeâ€œ, zÃ¤hlte FÃ¼rst die Ausgaben auf.

Die Haftung der 2,4 Milliarden Euro fÃ¼r den 90-Millarden-Kredit der EU sind da noch nicht dabei. â€žJeder Mensch mit Hausverstand und Vernunft weiÃŸ, dass wir dieses Geld nie wieder sehen werdenâ€œ, so FÃ¼rst.