Paukenschlag: Ã–sterreichs Anteil an der Ukraine-Hilfe soll schon 8,5 Milliarden Euro sein

â€žWie viel Wahrheit steckt in diesem Budget?â€œ Das fragte FPÃ–-AuÃŸenpolitikssprecherin Susanne FÃ¼rst am Mittwoch im Nationalrat. Sie verwies dabei auf Berechnungen des renommierten Kiel Instituts fÃ¼r Weltwirtschaft, wonach sich Ã–sterreichs Anteil an der Ukraine-Hilfe bereits auf rund 8,5 Milliarden Euro belÃ¤uft.

“Unfassbar diese Aussage”

FÃ¼rst zeigte sich empÃ¶rt, dass die Neos-Abgeordnete Karin Doppelbauer behauptete, es sei kein Geld von Ã–sterreich in die Ukraine geflossen. Dazu meinte sie kurz und bÃ¼ndig: â€žUnfassbar diese Aussage!â€œ Danach konfrontierte die FPÃ–-Politikerin die Bundesregierung mit Fakten des renommierten Kieler Instituts fÃ¼r Weltwirtschaft, das zu den sechs fÃ¼hrenden deutschen Wifo-Instituten zÃ¤hlt.Â

Verbindliche Finanzzusagen

Demnach bezahlte Ã–sterreich seit 2022 2,68 Milliarden Euro an die Ukraine. 260 Millionen davon direkt bilateral von Ã–sterreich in die Ukraine, 2,42 Milliarden Ã¼ber den Umweg BrÃ¼ssel. Das sei jedoch bei Weitem nicht alles: Dazu kÃ¤men verbindliche Finanzzusagen von weiteren 5,8 Milliarden, wieder direkt und indirekt zu bezahlen von Ã–sterreich in die Ukraine. â€žDa sind wir mal bei 8,5 Milliarden in Summeâ€œ, zÃ¤hlte FÃ¼rst die Ausgaben auf.

Ã–sterreich haftet fÃ¼r 90-Milliarden-Kredit

ZusÃ¤tzlich zu diesen Summen komme noch die Haftung fÃ¼r das 90-Milliarden-Darlehen an die Ukraine. In einer Aussendung meinte FÃ¼rst:

Jeder Mensch mit Hausverstand und Vernunft weiÃŸ, dass wir dieses Geld nie wieder sehen werden.

Verschweigen und verschleiern

Laut FÃ¼rst mÃ¼sste eine seriÃ¶se Budgeterstellung diese Summe von insgesamt zehn Milliarden Euro ausweisen. Stattdessen werde verschwiegen, verschleiert, vÃ¶llig ungeniert die Unwahrheit gesprochen und es werde gesagt, dass gar kein Geld in die Ukraine flieÃŸe, kritisierte FÃ¼rst und forderte Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger auf, die Falschaussagen ihrer Koalitionspartner umgehend zu korrigieren.