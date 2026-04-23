Milliarden aus Ã–sterreich fÃ¼r WaffenkÃ¤ufe: â€žEiskalter Verrat an unserer NeutralitÃ¤tâ€œ

Die Verlierer-Ampel sucht 4,4 Milliarden Euro fÃ¼r das Budget, fÃ¼r den 90 Milliarden-Euro-Kredit der EU an die Ukraine, macht Ã–sterreichs BeitragÂ 2,4 Milliarden Euro aus. Das Problem und dessen LÃ¶sung liegt auf dem Tisch.Â

WÃ¤hrend die Dreierkoalition aus Ã–VP, SPÃ– und Neos den Milliardenkredit fÃ¼r die Ukraine, der in Wahrheit wohl nie zurÃ¼ckgezahlt wird, abnickt, brauchen drei Mitgliedsstaaten der EU, Ungarn, Tschechien und Slowakei keinen Beitrag dafÃ¼r leisten. Neben den 2,4 Milliarden zahlt Ã–sterreich jÃ¤hrlich noch rund 100 Millionen Euro Zinsen fÃ¼r das Darlehen, das BrÃ¼ssel auf dem Kapitalmarkt aufnimmt.

Zeichen von Feigheit und UnfÃ¤higkeit

Es sei ein Zeichen von Feigheit, UnfÃ¤higkeit oder beidem, dass es der Bundesregierung nicht gelungen ist, fÃ¼r Ã–sterreich eine Ausnahme von dieser KreditbÃ¼rgschaft auszuhandeln, sagte FPÃ–-AuÃŸenpolitiksprecherin Susanne FÃ¼rst in einer Aussendung. Andere LÃ¤nder haben gezeigt, dass dies mÃ¶glich sei.

RÃ¼ckzahlung des Kredits realitÃ¤tsfern

DarÃ¼ber hinaus sei die Behauptung, dieser Kredit werde zurÃ¼ckgezahlt, realitÃ¤tsfern:

Weder ist mit einer RÃ¼ckzahlung durch die Ukraine zu rechnen noch mit russischen Reparationszahlungen. Hier wird den Menschen bewusst Sand in die Augen gestreut und die Interessen der eigenen BevÃ¶lkerung verraten.

Selenskyj hatte mit “Erpressungsmethoden” Erfolg

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj habe mit seinen â€žErpressungsmethodenâ€œ offensichtlich Erfolg gehabt und so lange Druck aufgebaut â€“ etwa Ã¼ber Fragen der Energieversorgung â€“, bis der Kredit freigegeben wurde. â€žDas zeigt einmal mehr, mit wem man es hier zu tun hat. Ein solches Verhalten ist eines EU-Beitrittskandidaten unwÃ¼rdigâ€œ, betonte die freiheitliche AuÃŸenpolitik- und EU-Sprecherin.

Eiskalter Verrat an der NeutralitÃ¤t

Dass diese Gelder aus Ã–sterreich auch fÃ¼r WaffenkÃ¤ufe verwendet werden, sei zudem der nÃ¤chste eiskalte Verrat an der eigenen BevÃ¶lkerung und unserer immerwÃ¤hrenden NeutralitÃ¤t. Einmal mehr wÃ¼rden Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger die Steuerzahler dazu vergattern, Waffen fÃ¼r die Ukraine mizufinanzieren und damit den Krieg und das unfassbare Leid zu verlÃ¤ngern. â€žMit der in unserer Verfassung verankerten NeutralitÃ¤t ist das unvereinbarâ€œ, betonte FÃ¼rst.Â