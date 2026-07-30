Dass die selbstmÃ¶rderische Sanktionspolitik der EU vor allem den EuropÃ¤ern selbst schadet, ist hinlÃ¤nglich bekannt â€“ jetzt zeigt sich eine neue Dimension: In Frankreich und Spanien kÃ¤mpfen EinsatzkrÃ¤fte derzeit gegen schwere WaldbrÃ¤nde, die sich unter den Bedingungen von Hitze, Trockenheit und Wind rasch ausbreiten. Gleichzeitig hat Spanien ein ganz anderes Problem: Mehrere russische LÃ¶schhubschrauber des Typs Kamow Ka-32 kÃ¶nnen wegen der EU-Sanktionen gegen den Hersteller nicht mehr eingesetzt werden.

Ersatzteile und Wartung betroffen

Die Maschinen galten Ã¼ber Jahre als wichtige StÃ¼tze der BrandbekÃ¤mpfung. Die Ka-32 konnte mehr als 5.000 Liter Wasser aufnehmen und punktgenau abwerfen; betroffen sind rund acht bis zehn Hubschrauber, die in verschiedenen spanischen Regionen stationiert waren. Seit den Sanktionen fehlen demnach nicht nur Ersatzteile, sondern auch russische Wartungsleistungen und Spezialtechnik, die fÃ¼r den regulÃ¤ren Betrieb nÃ¶tig sind.

BrÃ¼ssel setzt Sanktionen vor BevÃ¶lkerungsschutz

Die Folge: Die Flotte steht still, obwohl die jÃ¤hrliche Waldbrandsaison in SÃ¼deuropa bereits massiv eskaliert ist. Spanien hat bereits versucht, eine Ausnahme oder Lockerung zu erreichen, um die Lieferung von Ersatzteilen zu ermÃ¶glichen, ist damit aber gescheitert.