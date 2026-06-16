Trotz Krieg und Korruption: EU startet Beitrittsverhandlungen mit Ukraine und Moldau

Moldau und die Ukraine verhandeln jetzt ganz offiziell mit der EU Ã¼ber eine Mitgliedschaft. WÃ¤hrend der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj von einem â€žSchritt zum Wohl Europasâ€œ spricht, kommt aus den Mitgliedstaaten selbst Protest. Vor allem die Mitgliedschaft der kriegs- und korruptionsgeplagten Ukraine wird die EU-BÃ¼rger teuer zu stehen kommen.

Von der Leyen und Selenskyj zufrieden

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und EU-RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa zeigten sich zufrieden: Der Beginn der Verhandlungen am gestrigen Montag sei fÃ¼r sie â€žeine Anerkennung der Entschlossenheit, des Mutes und der harten Arbeit, die beide LÃ¤nder bei der Umsetzung von Reformen gezeigt haben, selbst angesichts enormer Herausforderungenâ€œ. Selenskyj nannte die ErÃ¶ffnung des ersten â€žClustersâ€œ in den Beitrittsverhandlungen eine â€žwichtige politische und moralische UnterstÃ¼tzung fÃ¼r den Staat und fÃ¼r die Menschenâ€œ sowie einen â€žstarken Schritt zum Wohl Europasâ€œ.

Vilimsky: Verhandlungen â€žvÃ¶llig verantwortungslosâ€œ

WÃ¤hrend mit den beiden osteuropÃ¤ischen Staaten nun Ã¼ber Grundrechte, Justiz und Verwaltung verhandelt wird, zeigte sich der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, entsetzt â€“ und fand klare Worte: Die BeitrittsgesprÃ¤che mit der Ukraine â€žtrotz Krieg und Korruptionâ€œ seien â€žvÃ¶llig verantwortungslosâ€œ. WÃ¤hrend auf ukrainischem Boden weiterhin Krieg herrsche, treibe BrÃ¼ssel den Erweiterungsprozess unbeirrt voran und blende dabei die politischen und sicherheitspolitischen RealitÃ¤ten aus.

EU weicht Beitrittskriterien auf

Angesichts des andauernden Krieges und anhaltender Korruptionsprobleme wÃ¼rden die EU-Beitrittskriterien aufgeweicht. BrÃ¼ssel lege bei politisch bevorzugten Kandidaten andere MaÃŸstÃ¤be an als bei anderen Staaten, so Vilimsky.

Zugleich warnt er vor einer ideologisch motivierten Erweiterungspolitik der EU. Die Aufnahme eines Landes im Krieg berge erhebliche finanzielle und sicherheitspolitische Risiken und gehe letztlich zulasten der europÃ¤ischen Steuerzahler. Die EU verliere dadurch an GlaubwÃ¼rdigkeit und entferne sich von ihren ursprÃ¼nglichen GrundsÃ¤tzen als Friedens- und StabilitÃ¤tsprojekt.