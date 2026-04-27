Ukraine und Moldau kommen EU-Mitgliedschaft immer nÃ¤her

Die Ukraine und Moldau nÃ¤hern sich einer symbolisch und politisch wichtigen Etappe ihres EU-Beitrittsprozesses: Beide LÃ¤nder erwarten, dass die EuropÃ¤ische Union im Juni 2026 die ersten Verhandlungscluster offiziell Ã¶ffnet. Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj kÃ¼ndigte am gestrigen Sonntag an, dass technisch alles vorbereitet sei, um mit Kiew und ChiÈ™inÄƒu die ersten Kapitelgruppen zu diskutieren â€“ vorausgesetzt, das letzte politische Hindernis fÃ¤llt.

â€žHerausragender Reformfortschrittâ€œ der Ukraine

Seit Mitte MÃ¤rz 2026 gelten beide KandidatenlÃ¤nder als â€žtechnisch offenâ€œ, was bedeutet, dass die EU-Kommission die notwendigen Rahmen- und Reformvorgaben fÃ¼r alle sechs Cluster von Verhandlungskapiteln abgesegnet hat. Die Kommissarin fÃ¼r Erweiterung, Marta Kos, sprach von einem â€žherausragenden Reformfortschrittâ€œ der Ukraine und einer parallelen, aber eigenstÃ¤ndigen Dynamik Moldaus.

Dennoch steht die formale Ã–ffnung der Cluster weiterhin unter dem Vorbehalt der Regierungszustimmung im Rat â€“ und damit unter dem Einfluss der seit Jahren existierenden ungarischen Vetos, die vor allem die ukrainischen BeitrittsbemÃ¼hungen blockierten.

Machtwechsel in Ungarn verÃ¤ndert politische Ausgangslage

Die politische Lage in Budapest hat sich seit dem FrÃ¼hjahr 2026 grundlegend verÃ¤ndert. In der Parlamentswahl vom 12. April verlor MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n die Mehrheit; die BrÃ¼ssel-freundliche Partei Tisza gewann die Zwei-Drittel-Mehrheit und begann innerhalb weniger Tage, eine Reihe der OrbÃ¡n-Blockaden zurÃ¼ckzunehmen.

Unter anderem lieÃŸ Ungarn seine Blockade gegen das 90-Milliarden-Euro-Hilfspaket fÃ¼r die Ukraine fallen. Gleichzeitig hatte das EU-Parlament bereits im MÃ¤rz mit einer Resolution signalisiert, dass das Einstimmigkeitsprinzip fÃ¼r die ErÃ¶ffnung und SchlieÃŸung von Verhandlungskapiteln kÃ¼nftig eingeschrÃ¤nkt werden soll, um Vetos von unliebsamen Mitgliedstaaten wie Ungarn zu entschÃ¤rfen.

Ambitionierter Zeitplan fÃ¼r erste Verhandlungskapitel

Die ukrainische Regierung zielt auf die formelle Ã–ffnung der ersten Cluster bis Ende Mai oder Juni 2026. Der stellvertretende MinisterprÃ¤sident fÃ¼r EuropÃ¤ische Integration, Taras Kachka, skizzierte in BrÃ¼ssel den Zeitplan: â€žFalls die Cluster im Mai oder Juni geÃ¶ffnet werden, kÃ¶nnten einige Kapitel bereits in diesem Jahr abgeschlossen werden.â€œ

Selenskyj selbst hÃ¤lt Ã¶ffentlich 2027 als Ziel fÃ¼r eine vollstÃ¤ndige BeitrittsfÃ¤higkeit hoch. Er betont immer wieder, dass die Mitgliedschaft in der EU fÃ¼r die Ukraine nicht nur ein wirtschaftlich-rechtlicher, sondern auch ein zentraler Sicherheitsgarant sei â€“ und dass ein konkreter Beitrittszeitpunkt im Friedensvertrag festgeschrieben werden mÃ¼sse, um Kiew vor langfristiger politischer Blockade zu schÃ¼tzen.

Moldau profitiert von gemeinsamer Verhandlungsstrategie

Die reformpolitische Dynamik der Ukraine nutzt auch Moldau. Die beiden LÃ¤nder haben vereinbart, Cluster 1 â€“ die â€žGrundlagenâ€œ (Wirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, Ã¶ffentliche Verwaltung, Demokratie) â€“ gemeinsam zu Ã¶ffnen, um die Verhandlungen zu beschleunigen und Synergien zu nutzen.

Moldaus StaatsprÃ¤sidentin Maia Sandu traf sich kÃ¼rzlich mit Selenskyj in Kiew und betonte, beide LÃ¤nder teilten â€žden EU-Beitrittswegâ€œ sowie die Vision eines gestÃ¤rkten europÃ¤ischen Projekts. FÃ¼r Moldau bleibt die EU-Perspektive auch innenpolitisch ein wichtiges Instrument, um die seit Jahren andauernde Reformagenda â€“ vor allem in Justiz und KorruptionsbekÃ¤mpfung â€“ weiter voranzutreiben.

Der Weg in die EU bleibt lang

Trotz der optimistischen Statements aus BrÃ¼ssel und Kiew bleibt die Erweiterung ein komplexes Unterfangen. Die EU-Kommission unterstreicht, dass kein Kandidat ohne die erneute ErfÃ¼llung aller Kriterien Mitglied werde; die Bewertungsberichte 2025 legen zwar Fortschritte bei Ukraine und Moldau dar, warnen aber vor NachlÃ¤ssigkeit in der Reformumsetzung.

OstbalkanlÃ¤nder fÃ¼hlen sich benachteiligt

Zudem bleibt die Frage, wie viele neue Mitglieder bis 2030 in die EU aufgenommen werden kÃ¶nnen, stark politisch umstritten. Serbien und die westlichen Balkanstaaten, die teilweise bereits tiefer im Verhandlungsprozess sind als die Ukraine, sehen sich durch die Sonderbehandlung der Krisenkandidaten bereits benachteiligt.

FÃ¼r die Ukraine bedeutet das: Selbst wenn die ersten Cluster im Juni 2026 offiziell geÃ¶ffnet werden, bleibt ein langer Weg bis zum Beitritt â€“ sowohl intern, im Reformmarathon, als auch extern, an den Verhandlungstischen und in den Parlamenten der 27 Mitgliedstaaten..