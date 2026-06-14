â€žHaushaltsabgabe bleibtâ€œ: Nur Kickl kÃ¶nnte Spielverderber des neuen ORF-Generals werden

Mit einer einzigen Aussage hat der frisch gewÃ¤hlte ORF-Generaldirektor Clemens Pig bewiesen, dass er dem alten System treu bleibt. Pig sagte, die Haushaltsabgabe sei gekommen, um zu bleiben. Da hat der designierte Big-Boss des Staatsfunks wohl die Rechnung ohne Volkskanzler Herbert Kickl gemacht.Â

Nur noch eine Wahl vom Volkskanzler entfernt

Glaubt man den Umfragen, ist der FPÃ–-Chef tatsÃ¤chlich nur noch eine Wahl davon entfernt, der nÃ¤chste Bundeskanzler Ã–sterreichs zu werden. Sowohl seine Partei (derzeit auf 38 Prozent) als auch er selbst fÃ¼hren seit Monaten klar in den Sonntagsfragen, in der Kanzlerfrage liegt Kickl sogar mit 47 Prozent uneinholbar in FÃ¼hrung.

Bei Kickl ist Haushaltsabgabe Geschichte

Und wer die bisherige Arbeit von Herbert Kickl verfolgt hat, weiÃŸ: Was er vor der Wahl sagt, das gilt auch danach. Daher ist die Aussage von Clemens Pig besonders interessant, denn diese hat nur Bestand, sollte die Verlierer-Ampel samt den GrÃ¼nen zur Einheitspartei verschmelzen, um die Freiheitlichen als Regierungspartei zu verhindern. Kommt Kickl als Volkskanzler, ist die Haushaltsabgabe aber Geschichte.

Nicht nur das: Dann kÃ¶nnte der ORF tatsÃ¤chlich entpolitisiert werden. Kein Mauscheln mehr, wer von Ã–VP-Gnaden Generaldirektor wird. Kein Propaganda-Sender mehr gegen die grÃ¶ÃŸte im Parlament vertretene Partei durch links-ideologisierte Journalisten und â€žbestelltenâ€œ so genannten Experten.Â

Pinke StÃ¼tzrÃ¤der der schwarz-roten Packelei

Die Neos – und das haben die Ereignisse jetzt gezeigt – sind von der groÃŸ angekÃ¼ndigten Reformpartei zum SteigbÃ¼gelhalter fÃ¼r den â€žschamlosesten Postenschacher seit Jahrzehntenâ€œ geworden, wie es FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker in Bezug auf die â€žWahlfarce im ORF-Stiftungsratâ€œ ausdrÃ¼ckte. Es sei an Falschheit nicht zu Ã¼berbieten, sagte Hafenecker in einer Aussendung, dass die pinke Mediensprecherin Henrike BrandstÃ¶tter – wie berichtet – nach der Wahl von Pig parteipolitische Packelei anprangern wÃ¼rde. Das sei eine hemmungslose Selbstanklage, denn die Neos wÃ¤ren die StÃ¼tzrÃ¤der der schwarz-roten Packelei.Â