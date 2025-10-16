Markus Lanz

“Markus Lanz” im ZDF. Schon die Einladungspolitik bei politischen Sendungen erfüllt selten die Bezeichungen “Ausgewogenheit” und “Meinungsvielfalt”.

Foto: ZDF Mediathek

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk

16. Oktober 2025 / 08:43 Uhr

„Bombe“: Zwangsgebühr nur dann, wenn ZDF und ARD ausgewogen berichten

Ein Rechtsstreit in Deutschland könnte wie eine „Bombe“ einschlagen und auch Auswirkungen auf die ORF-Zwangsgebühr haben.

Frau aus Bayern klagte

Eine Frau aus Bayern hatte gegen den Rundfunkbeitrag geklagt, weil sie das Programm für unausgewogen hält. Vor dem bayerischen Verwaltungsgerichten war sie mit ihrem Anliegen, ihren Beitrag so lange zurückzuhalten zu dürfen, bis die Sender die Berichterstattung in ihrem Sinne geändert haben, zwar gescheitert, doch jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig anders entschieden und den Fall an die Vorinstanz zurückgewiesen.

Vielfalt muss erkannt werden

Der Vorsitzende Richter am Bundesverwaltungsgericht, Ingo Kraft, erklärte:

Die Verfassungsmäßigkeit des Rundfunkbeitrages ist erst dann infrage gestellt, wenn das (…) Gesamtangebot aller öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter über einen längeren Zeitraum evidente und regelmäßige Defizite der gegenständlichen und meinungsmäßigen Vielfalt erkennen lässt.

Nachweis für Verfehlung des Programmauftrags

Für die Frau aus Bayern ist der Spruch des Richters von gestern, Mittwoch, ein Erfolg. Sie hat nun die Möglichkeit, vor Gericht nachzuweisen, dass ihre Kritik am Sender zutrifft. Dazu müsste sie aufzeigen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Programmauftrag in seiner Breite verfehlt.

Auswirkungen auf Österreich

In Österreich gelänge dieser Beweis beim ORF ganz leicht. Aber auch in ZDF- und ARD-Sendungen wird der Nachweis nicht schwer zu erbringen sein, dass nicht immer unvoreingenommen, ausgewogen und neutral berichtet wurde.

Bringt die Frau aus Bayern die Haushaltsabgabe in Deutschland (derzeit 18,36 Euro pro Monat) zum Kippen, könnte es womöglich auch in Österreich zu ähnlichen Klagen kommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

16.

Okt

09:09 Uhr
16. Oktober 2025

Hafenecker: „ÖVP-Karner muss nach Gerichts-Urteil Spuk mit DÖW beenden“

16. Oktober 2025

„Bombe“: Zwangsgebühr nur dann, wenn ZDF und ARD ausgewogen berichten

16. Oktober 2025

Juristische Klatsche für DÖW – FPÖ feiert „vollen Erfolg der Meinungsfreiheit“

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.