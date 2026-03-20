Freigesprochener Syrer aus â€žFall Annaâ€œ erneut vor Gericht â€“ und wieder keine Strafe

Einer der jungen Syrer, der bereits zu den Angeklagten im â€žFall Annaâ€œ gehÃ¶rte â€“ in dem ein damals erst zwÃ¶lfjÃ¤hriges MÃ¤dchen in Wienâ€‘Favoriten von einer Migrantenbande missbraucht worden sein soll â€“ und freigesprochen wurde, stand erneut wegen eines Sexualdelikts vor Gericht und kam wieder straflos davon.

Migrantenbande treibt weiter ihr Unwesen

Der inzwischen 17â€‘jÃ¤hrige aus jener mutmaÃŸlichen Jugendbande in Wienâ€‘Favoriten stand am gestrigen Donnerstag einmal mehr vor Gericht. Nachdem er und seine neun Kumpanen im September letzten Jahres freigesprochen worden waren, hatte er gemeinsam mit den anderen Freigesprochenen den Ausgang des Verfahrens mit beleidigenden Gesten gegenÃ¼ber Journalisten gefeiert. Nur wenige Wochen danach wurden zwei der Freigesprochenen festgenommen, weil sie â€“ dem Vernehmen nach â€“ in Wien einen Raub begangen und dabei mehrere tausend Euro erbeutet haben sollen.

Gericht glaubte Syrer auch diesmal

Nun stand der 17â€‘JÃ¤hrige wieder vor Gericht: Er ist weiterhin arbeitslos, besucht aber einen AMSâ€‘Kurs. Verantworten musste er sich fÃ¼r ein Video, das bei der Auswertung seines Mobiltelefons im Rahmen des â€žFalls Annaâ€œ entdeckt wurde. Dieses Video soll mutmaÃŸlich Missbrauchsdarstellungen eines minderjÃ¤hrigen MÃ¤dchens enthalten haben. Der Syrer erklÃ¤rte vor Gericht, er habe das Video weder selbst erstellt noch verbreitet, sondern es sei ihm Ã¼ber einen Telegramâ€‘Chat zugeschickt worden.

Das Gericht glaubte seiner Darstellung und sprach ihn vom Vorwurf des Besitzes von kinderpornografischem Material frei. Damit blieb der 17â€‘JÃ¤hrige auch in diesem Verfahren ohne Strafe.

Weitere schwere VorwÃ¼rfe im Raum

MÃ¶glicherweise wird man von dem jungen Kulturbereicherer aber noch mehr hÃ¶ren: Laut Berichten kÃ¶nnte der Migrant auch in einem weiteren, noch nicht abgeschlossenen Verfahren einmal mehr als Beschuldigter auftreten. In diesem Zusammenhang stehen offenbar schwerwiegendere VorwÃ¼rfe im Raum: Eine zwÃ¶lfjÃ¤hrige SchÃ¼lerin soll missbraucht, getreten und bespuckt worden sein. Details dazu sind aber noch Gegenstand laufender Ermittlungen, es gilt die Unschuldsvermutung.