Schulden fÃ¼r Panzer und Raketen: BrÃ¼ssel Ã¶ffnet Wien die Kredit-Schleusen

Mit einer neuen EU Regel darf Ã–sterreich sein Defizit fÃ¼r hÃ¶here Verteidigungsausgaben ausweiten. Die Regierung spricht von Verantwortung in unsicheren Zeiten, die Opposition von einem gefÃ¤hrlichen Tabubruch.

Wien steht vor einer finanzpolitischen Richtungsentscheidung. Im Zuge der reformierten EU Fiskalregeln wurde die sogenannte nationale Ausweichklausel aktiviert. Sie erlaubt es Mitgliedstaaten, zusÃ¤tzliche Verteidigungsausgaben zeitlich befristet vom strengen Defizitpfad auszunehmen. FÃ¼r Ã–sterreich bedeutet das mehr Spielraum fÃ¼r Milliardeninvestitionen ins Bundesheer, obwohl das Budgetdefizit bereits Ã¼ber der Maastricht-Grenze von drei Prozent liegt.

Staatsdefizit klar Ã¼ber der Maastricht-Grenze

Dank der sogenannten nationalen Ausweichklausel kann Ã–sterreich zusÃ¤tzliche Verteidigungsausgaben bis zu 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung pro Jahr als auÃŸergewÃ¶hnlich verbuchen, ohne dass dies die laufenden EU Defizitverfahren verschÃ¤rft. Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÃ– verteidigt das Vorhaben als maÃŸvolle Anpassung, die notwendig sei, um das Bundesheer bis 2032 auf zwei Prozent des BIP zu bringen, ein Ziel, das im Rahmen des Plans Bundesheer 2032 plus verankert ist. Allerdings liegt Ã–sterreichs Staatsdefizit derzeit klar Ã¼ber der Maastricht-Grenze von drei Prozent, was Haushaltsfachleute und Oppositionelle gleichermaÃŸen alarmiert.

Sicherheitslage in Europa als Argument der Regierung

Die Bundesregierung argumentiert mit der verÃ¤nderten Sicherheitslage in Europa. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird parteiÃ¼bergreifend betont, dass auch ein neutraler Staat verteidigungsfÃ¤hig sein mÃ¼sse. Ziel bleibt, die MilitÃ¤rausgaben schrittweise in Richtung zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhÃ¶hen. Offiziell heiÃŸt es, man nutze lediglich bestehende europÃ¤ische Instrumente und halte gleichzeitig am Kurs der Haushaltskonsolidierung fest.

FPÃ– schlÃ¤gt politische Alarmglocken

Scharfe Kritik kommt von EU-Abgeordneter Petra Steger (FPÃ–). Sie sieht in der neuen FlexibilitÃ¤t keinen Akt der Vorsorge, sondern den nÃ¤chsten Schritt in Richtung einer dauerhaften “Schulden-Vergemeinschaftung” auf EU Ebene. Steger sagte wÃ¶rtlich:

Bereits mit dem verfassungswidrigen, 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds haben wir einen bitteren Vorgeschmack auf die anvisierte Schulden-Union erhalten. Denn durch die Vergemeinschaftung der Schulden werden schlecht wirtschaftende Staaten auf Kosten der ohnehin nur noch wenigen Nettozahler-Staaten belohnt. Dadurch wird ein vollkommen falscher Anreiz fÃ¼r die Zukunft gesetzt â€“ nÃ¤mlich: “Schlechtes Wirtschaften lohnt sich und wird belohnt”. Diesen Wahnsinn nun auch noch fÃ¼r Zwecke der AufrÃ¼stung zu wiederholen und langfristig zum Dauerzustand zu machen, kÃ¤me einem wirtschaftlichen TodesstoÃŸ fÃ¼r die Nettozahler-Staaten gleich und wÃ¤re nichts anderes als ein kommunistisches Wohlstands-Verteilungsprogramm.

AuÃŸergewÃ¶hnliche MaÃŸnahme in der Krise

TatsÃ¤chlich umfasste der europÃ¤ische Wiederaufbaufonds nach der Corona Krise ein Volumen von 750 Milliarden Euro, finanziert erstmals in groÃŸem Stil Ã¼ber gemeinsame EU-Schulden. Ã–sterreich zÃ¤hlt dabei zu den Nettozahlern. Kritiker warnen daher vor einer schleichenden Normalisierung gemeinsamer Verschuldung, wÃ¤hrend BefÃ¼rworter betonen, dass es sich jeweils um auÃŸergewÃ¶hnliche MaÃŸnahmen in auÃŸergewÃ¶hnlichen Krisen handle.