BrÃ¼ssel opfert Bauern: Abkommen mit SÃ¼damerika beschlossen

Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen hat BrÃ¼ssel mit den sÃ¼damerikanischen LÃ¤ndern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay das Mercosur-Abkommen beschlossen.

Landwirtschaft in Gefahr: Ã–sterreichs Widerstand

Trotz massivem Widerstand aus LÃ¤ndern wie Frankreich, Polen und auch Ã–sterreich kam die nÃ¶tige Mehrheit zustande. Italien, das zunÃ¤chst gegen das Abkommen war, hatte sich Ã¼berzeugen lassen. In wenigen Tagen soll das Abkommen in Paraguay unterzeichnet werden.

Ã–sterreich hat sich wie bereits 2019 politisch gegen das Abkommen entschieden. Der Widerstand rÃ¼hrt vor allem von der heimischen Landwirtschaft her, die sich durch die billigeren Importe von Produkten wie Rindfleisch, GeflÃ¼gel und Zucker aus SÃ¼damerika gefÃ¤hrdet sieht.

Billiger, weil weniger Auflagen

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (Ã–VP) bezeichnete das Abkommen als eine â€žgroÃŸe Belastungâ€œ fÃ¼r die heimischen Bauern. Insbesondere die unterschiedlichen QualitÃ¤ts- und Nachhaltigkeits-Standards zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, die sich durch â€žbillige Produktionâ€œ auszeichnen, sind ein zentrales Argument gegen das Freihandelsabkommen.

Der Bauernbund warnt, dass die EinfÃ¼hrung solcher Billigprodukte aus SÃ¼damerika zu einem massiven Preisdruck auf die heimische Landwirtschaft fÃ¼hren wird. Der Wettbewerbsdruck sei aufgrund der ungleichen Standards unverantwortlich, so die Kritik.

Ã–VP spricht mit gespaltener Zunge

Landwirtschaftsminister Totschnig kommt die Rolle zu, zu betonen, dass Ã–sterreich weiterhin auf den Druck auf die EU-Kommission setzen werde, um Schutzmechanismen fÃ¼r die heimische Landwirtschaft sicherzustellen.

Gleichzeitig freut sich sein Parteikollege und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Er sieht das Abkommen als eine â€ženorme Chanceâ€œ fÃ¼r Ã–sterreich. Vor allem exportorientierte Branchen wie die Industrie, Maschinenbau und Fahrzeughersteller kÃ¶nnten vom Zugang zu neuen MÃ¤rkten profitieren. Auch die Sicherung von Rohstoffen aus Brasilien und anderen Mercosur-Staaten, etwa seltene Erden, sei ein wichtiger Vorteil fÃ¼r die heimische Wirtschaft.

Lebensmittelsicherheit in Gefahr

DafÃ¼r lÃ¤sst man die Bauern Ã¼ber die Klinge springen. Doch nicht nur sie. Denn der Import von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die nicht den strengen Regeln des Lebensmittelrechts unterliegen, gefÃ¤hrdet auch die Konsumenten.

Offene Freude bei den Neos

Die Neos haben immer das Abkommen unterstÃ¼tzt und freuen sich entsprechend. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erklÃ¤rte, dass die Ã¶sterreichische Wirtschaft von den neuen MÃ¤rkten und den Handelsvorteilen profitieren werde. Allerdings sei die Entscheidung, sich gegen das Abkommen zu stellen, in Ã–sterreich aufgrund der landwirtschaftlichen Sorgen ein umstrittenes Thema.

Politische Differenzen und internationale Reaktionen

Das Mercosur-Abkommen hat in der EU fÃ¼r erhebliche Spannungen gesorgt. Frankreich hatte immer wieder die Schaffung von SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼r die Landwirtschaft gefordert und die Kritik von Landwirten unterstÃ¼tzt.

In Ã–sterreich gab es bereits landesweite Proteste gegen das Abkommen, bei denen die Landwirte ihren Widerstand gegen die ungleichen Handelsbedingungen zum Ausdruck brachten. Ebenso die Opposition, allen voran die FPÃ– und die GrÃ¼nen. FPÃ–-Chef Herbert Kickl sprach von einem â€žschwarzen Tag fÃ¼r Ã–sterreichs Landwirtschaft und einem beispiellosen Verrat an unserer BevÃ¶lkerungâ€œ, dieser sei â€žder TodesstoÃŸ fÃ¼r die Bauernschaft.â€œ Bei der SPÃ– gab es Kritik und Freude gleichzeitig.