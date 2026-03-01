Kickl beschimpft: Marchettis Anpatzversuche als AblenkungsmanÃ¶ver entlarvt

Die Verlierer-Ampel versagt weiterhin auf ganzer Linie und lÃ¤sst die Ã–sterreicher im Stich â€“ wÃ¤hrenddessen arbeitet man sich in der Ã–VP lieber an FPÃ–-Obmann Herbert Kickl ab. Nico Marchetti, GeneralsekretÃ¤r der Volkspartei, hatte sich am gestrigen Samstag in einer Aussendung zu Wort gemeldet und gegen den freiheitlichen Parteichef gehetzt. Nun reagierte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker auf die AusfÃ¤lle des schwarzen Mandatars.

Wilde Beschimpfungsorgie gegen Kickl

Marchetti hatte Kickl vorgeworfen, eine kompromisslose und destruktive Politik ohne Respekt vor Regeln anzustreben, politisch Andersdenkende zu diffamieren und mit aggressiver Rhetorik bewusst Destabilisierung zu betreiben. Doch damit nicht genug: Er unterstellte ihm, die Zweite Republik beschÃ¤digen zu wollen, bereits als Innenminister den Verfassungsschutz geschwÃ¤cht und in Koalitionsverhandlungen Verantwortung verweigert zu haben.

Zudem behauptete er, Kickl habe in seiner Zeit als Innenminister den â€žhochsensiblen Verfassungsschutzâ€œ durch rechtswidrige Handlungen zerstÃ¶rt und dabei in â€žKomplizenschaft mit dem vermeintlichen StaatsverrÃ¤ter Egisto Ottâ€œ agiert.



Anpatzversuche kommen bei der BevÃ¶lkerung nicht an

Hafenecker lieÃŸ diese Verbalinjurien nicht gelten: Immer dann, wenn der â€žvÃ¶llig ahnungslose Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r Marchetti mit panischen AusfÃ¤llen und plumpen Unwahrheitenâ€œ um sich schlage, wisse man, dass man goldrichtig liege. So sei es auch jetzt wieder bei seinen â€žpanischen Anpatzversuchen gegen unseren FPÃ–-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, der klar das anspricht, was die BevÃ¶lkerung denkt und tagtÃ¤glich spÃ¼rtâ€œ:

NÃ¤mlich, dass die Verlierer-Ampel die teuerste, schlechteste und unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten sei, die nur zum Machterhalt der Systemparteien gegen den WÃ¤hlerwillen geschmiedet wurde. Die Ã–sterreicher erwarten sich daher schnellstmÃ¶gliche Neuwahlen, um dieser System-Ampel den Stecker zu ziehen.

Ã–VP rÃ¼ckt Kickl in Richtung Spionage-VerdÃ¤chtigen

In Marchettis vorgeblicher Unkenntnis Ã¼ber das â€žjahrelange BlÃ¼hen der Russland-Spionage im Innenministerium unter Ã–VP-FÃ¼hrungâ€œ sah Hafenecker ein AblenkungsmanÃ¶ver: â€žEndgÃ¼ltig skurrilâ€œ werde es, wenn er den Spionage-VerdÃ¤chtigen Egisto Ott â€“ der ja laut eigener Aussage nach wie vor SPÃ–-Mitglied ist â€“ in die NÃ¤he von Kickl rÃ¼cke, der als Innenminister von den schwarzen Seilschaften im damaligen Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz und TerrorismusbekÃ¤mpfung (BVT) nicht einmal darÃ¼ber informiert worden sei, dass Ott bereits vor seinem Amtsantritt verdÃ¤chtig war.

Dieses bewusste Schweigen sei aber auch keine Ãœberraschung, denn Ott konnte â€žunter Ã–VP-Innenministern die Karriereleiter hochklettern!â€œ, erinnerte der blaue GeneralsekretÃ¤r.



