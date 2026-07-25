Ein Jahr vor Wahl: Konservative PiS-Partei zerbricht

Aus einem monatelangen Richtungsstreit ist ein offener Bruch geworden: Mehr als 30 Abgeordnete der polnischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) sollen das Lager von Parteichef JarosÅ‚aw KaczyÅ„ski verlassen.

Machtkampf zerreiÃŸt Polens PiS

Polnische Medien nennen mittlerweile rund 40 Mandatare, die dem frÃ¼heren MinisterprÃ¤sidenten Mateusz Morawiecki zugerechnet werden.

AuslÃ¶ser war ein Ultimatum der ParteifÃ¼hrung. Mitglieder der von Morawiecki aufgebauten innerparteilichen Vereinigung â€žRozwÃ³j Plusâ€œ sollten schriftlich erklÃ¤ren, ihre TÃ¤tigkeit in der Organisation zu beenden. Morawiecki und seine UnterstÃ¼tzer lehnten diese LoyalitÃ¤tserklÃ¤rung ab.

Aus fÃ¼r â€žPartei in der Parteiâ€œ

Aus KaczyÅ„skis Sicht drohte â€žRozwÃ³j Plusâ€œ jedoch zu einer Partei innerhalb der Partei zu werden. Er erklÃ¤rte daraufhin, â€žin gewissem Sinneâ€œ sei nun alles vorbei. Er wirft Morawieckis Gruppe vor, auÃŸerhalb der Partei eine konkurrierende Struktur mit einer zweiten FÃ¼hrung und einer doppelten LoyalitÃ¤t aufgebaut zu haben. Der frÃ¼here Regierungschef hÃ¤lt dagegen, sein Lager habe bis zuletzt fÃ¼r die Einheit der PiS gekÃ¤mpft.

Sollten Morawiecki und die kolportierten rund 40 Abgeordnete die Partei verlassen und im Sejm einen eigenen Klub bilden, kÃ¶nnte dieser ein Jahr vor den regulÃ¤ren Parlamentswahlen zur drittgrÃ¶ÃŸten Fraktion im polnischen Parlament werden.

Zwei unterschiedliche Strategien fÃ¼r Polens Rechte

Hinter dem persÃ¶nlichen Machtkampf steht eine grundsÃ¤tzliche Richtungsentscheidung. KaczyÅ„ski setzt auf eine geschlossene, klar nationalkonservative Partei. Damit will er verlorene WÃ¤hler zurÃ¼ckgewinnen und verhindern, dass die PiS gegenÃ¼ber den rechts von ihr stehenden Parteien weiter an Boden verliert. Um Morawiecki sammeln sich dagegen die wirtschaftsliberalen KrÃ¤fte, die in der Regel wenig wertkonservativ sind.

Die PiS regierte Polen von November 2015 bis Dezember 2023. Seither ist sie in Opposition, erfuhr aber bei der PrÃ¤sidentenwahl 2025 einen deutlichen Auftrieb, als der von ihr unterstÃ¼tzte parteilose Karol Nawrocki gewann.

PiS machte deutsche Kinder zum politischen Druckmittel

Aus deutscher Sicht gehÃ¶rt zur Bilanz der PiS-Regierung die bis heute schmerzende Diskriminierung der Deutschen. Polen hatte nach dem Zweiten Weltkrieg deutsches Gebiet in der GrÃ¶ÃŸenordnung von 1,2 mal Ã–sterreich von den SiegermÃ¤chten erhalten, Millionen Autochthone vertrieben und ermordet. Kleine Reste blieben etwa in Schlesien, wo sie fÃ¼r den Bergbau gebraucht wurden.

Im Februar 2022 erlieÃŸ der damalige PiS-Bildungsminister PrzemysÅ‚aw Czarnek eine Verordnung, durch die Deutsch als Minderheitensprache ab September 2022 nur noch eine statt drei Wochenstunden unterrichtet wurde.

Stimmung gegen autochthone Deutsche

Betroffen war ausschlieÃŸlich die deutsche Volkgruppe; Kinder aller anderen anerkannten Minderheiten behielten drei Stunden Unterricht in ihrer Sprache.

Erst die im Dezember 2023 angetretene Regierung Donald Tusks beendete diese Politik. Seit September 2024 erhalten auch Kinder der deutschen Minderheit wieder drei Wochenstunden Deutschunterricht und werden damit den Ã¼brigen Minderheiten gleichgestellt. Ã–sterreich hatte sich dabei nicht fÃ¼r seine ehemaligen Landleute, insbesondere in Schlesien, das jahrhundertelang zu Ã–sterreich gehÃ¶rt hatte, eingesetzt.

GrÃ¶ÃŸter Gewinner kÃ¶nnte Donald Tusk sein

Von der jetzigen PiS-Spaltung profitiert kurzfristig vor allem MinisterprÃ¤sident Donald Tusk. Seine Mitte-Links-Koalition wurde durch den Zerfall des bisherigen PiS-Klubs zur stÃ¤rksten Kraft im Sejm. Noch bedeutender kÃ¶nnten jedoch die Folgen fÃ¼r die nÃ¤chste Parlamentswahl 2027 sein.

Treten PiS und eine neue Morawiecki-Partei getrennt an, konkurrieren sie teilweise um dieselben WÃ¤hler. Umfragen und Analysen sehen fÃ¼r eine mÃ¶gliche Morawiecki-Partei derzeit etwa sechs Prozent.

Kampf um KaczyÅ„skis Nachfolge

Die Auseinandersetzung ist zugleich ein Kampf um die Zukunft nach JarosÅ‚aw KaczyÅ„ski. Der langjÃ¤hrige PiS-Chef hat die Partei Ã¼ber Jahrzehnte nahezu unangefochten gefÃ¼hrt. Eine geordnete Nachfolge wurde jedoch nie abschlieÃŸend geregelt.

Morawiecki galt lange als mÃ¶glicher Nachfolger. Als MinisterprÃ¤sident von 2017 bis 2023 besaÃŸ er internationale Erfahrung, wirtschaftspolitische Kontakte und Bekanntheit Ã¼ber das traditionelle PiS-Milieu hinaus. Seine Gegner werfen ihm allerdings vor, die Kontrolle Ã¼ber die gesamte Partei Ã¼bernehmen zu wollen.

Ausdifferenzierung rechts der Mitte

Mit der Abspaltung kÃ¶nnte sich nun eine dauerhafte Neuordnung der polnischen Rechten ergeben: hier eine stÃ¤rker nationalkonservative PiS, dort eine von Morawiecki gefÃ¼hrte, wirtschaftsliberalere und in ihrem Auftreten gemÃ¤ÃŸigtere Partei. ZusÃ¤tzlich kÃ¤mpfen bereits mehrere Parteien rechts der PiS um EU-kritische und national orientierte WÃ¤hler.

Gegen und fÃ¼r BrÃ¼ssel

Morawiecki profilierte sich wÃ¤hrend seiner Regierungszeit als scharfer Kritiker der EU-Kommission. Seine Regierung stritt mit BrÃ¼ssel Ã¼ber die Justizreform, die nationale SouverÃ¤nitÃ¤t, Klimavorgaben und die ZurÃ¼ckhaltung europÃ¤ischer FÃ¶rdermittel.

Dabei wird heute oft vergessen, dass die von Morawiecki gefÃ¼hrte PiS Ursula von der Leyen 2019 entscheidend zur PrÃ¤sidentin der EU-Kommission gewÃ¤hlt hatte. Morawiecki erklÃ¤rte nach der Wahl selbst, die Stimmen der PiS seien das â€žZÃ¼nglein an der Waageâ€œ und fÃ¼r von der Leyens Erfolg entscheidend gewesen.

Erst spÃ¤ter verschÃ¤rfte sich der Konflikt zwischen Warschau und der von der Leyen gefÃ¼hrten Kommission erheblich. Bei ihrer Wiederwahl 2024 stellte sich die PiS mehrheitlich gegen sie.