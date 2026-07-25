â€žMassenkarambolage in Zeitlupeâ€œ: In der Verlierer-Ampel soll es gewaltig stinken

Das Agieren des Wiener WKO-Chefs Walter Ruck und aller anderen habe die politische Wirklichkeit bis zur Kenntlichkeit entstellt, sagt Michael Fleischhacker in seinem ServusTV-Kommentar. Und Neos-GrÃ¼nder Matthias Strolz sagte voraus, dass es noch im Sommer eine â€žpolitische Massenkarambolage in Zeitlupeâ€œ geben werde.

“Es wird noch viel Dreck hochgespÃ¼lt”

â€žEs stinkt gewaltigâ€œ, schrieb Strolz auf seiner Facebook-Seite, wo er auch voraussagte, dass noch viel Dreck hochgespÃ¼lt werde. Strolz nennt dabei keine Partei, keine Namen und verrÃ¤t auch nicht, welchen Dreck er konkret meint, der angeblich hochgespÃ¼lt werden soll. Aber als Politik-Insider wird er schon wissen, wovon er spricht.

Es ist aber mit grÃ¶ÃŸter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der Neos-GrÃ¼nder bei seiner Aussage Vorkommnisse in der Verlierer-Ampel von Ã–VP, SPÃ– und Neos anspricht. WÃ¤hrend Strolz sich mit Konkretem vornehm zurÃ¼ckhÃ¤lt, nimmt sich ServusTV-Moderator Fleischhacker kein Blatt vor den Mund.

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Nepotismus und Frauenfeindlichkeit

Fleischhacker nahm den Fall des Wiener WKO-Chefs Walter Ruck ins Visier. Diesem wÃ¼rden Nepotismus und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen â€“ â€ždas geht natÃ¼rlich gar nicht, vor allem in der Ã–VP, wo bekanntlich Nepotismus und Fauenfeindlichkeit schon immer ein No-Go sindâ€œ (Satire off).

Wer sich ein bisschen im Labyrinth der Ã¶sterreichischen Polit-Seele auskenne, der wisse, dass das schrÃ¤ge Agieren Rucks, der Wiener SPÃ– und der Ã–VP seit Bekanntwerden der ersten VorwÃ¼rfe nicht eine Perversion des Ã¶sterreichischen Kammerwesens darstelle, sondern ihren innersten Kern.

Die letzten Zuckungen der Zweiten Republik

Man kÃ¶nne es drehen und wenden wie man wolle, so Fleischhacker, Grundlage fÃ¼r dieses Agieren sei natÃ¼rlich die Pflichtmitgliedschaft und ihre Himmelfahrt in den Verfassungsrang. NatÃ¼rlich mache die Pflichtmitgliedschaft nicht automatisch jeden KammerfunktionÃ¤r zum Bonzen, aber jeder KammerfunktionÃ¤r, der das Zeug zum Bonzen hat, habe es durch die Pflichtmitgliedschaft einfach viel leichter.

Laut Fleischhacker wÃ¼rde man zurzeit die letzten Zuckungen der Zweiten Republik erleben. Dass sich die Skandale in Wien abspielen wÃ¼rden, sei kein Zufall. In Wien nÃ¤mlich kÃ¶nne die SPÃ– immer noch so tun, als erlebte man gerade den Ãœbergang von den 80er in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts.Â

Wirklich Ã¤ndern werde sich erst etwas, wenn alle an die Wand gefahren und pleite sind, ist Fleischhacker Ã¼berzeugt. Oder es kommt vorher jemand, der als Volkskanzler mit diesem System endlich aufrÃ¤umt.