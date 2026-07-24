WÃ¤hrend BevÃ¶lkerung sparen muss: Meinl-Reisinger lÃ¤dt zu teurem Festspiel-Empfang

Trotz strenger Sparvorgaben, die vor allem die ohnehin schon teuerungsgeplagte BevÃ¶lkerung treffen, veranstaltet Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger morgen, Samstag, erneut einen Empfang im Rahmen der Salzburger Festspiele.

Erneuter Festspiel-Empfang des AuÃŸenministeriums sorgt fÃ¼r Kritik

Die Ausgaben fÃ¼r den Empfang des AuÃŸenministeriums bei den Festspielen hatten bereits im letzten Jahr Diskussionen ausgelÃ¶st. Nun kommt es zur Wiederholung: Beate Meinl-Reisinger lÃ¤dt am Samstagnachmittag wieder zu einem exklusiven Treffen mit KÃ¼nstlern in das GroÃŸe Festspielhaus Salzburg.

Am Sonntag werden die diesjÃ¤hrigen Salzburger Festspiele offiziell erÃ¶ffnet. Die traditionelle Festrede hÃ¤lt BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen. Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker begrÃ¼ÃŸt zudem den griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis als Ehrengast. Gemeinsam besuchen sie die Premiere der Oper â€žCarmenâ€œ.

Empfang kostete im Vorjahr 15.000 Euro

Bereits am Abend vor der ErÃ¶ffnung findet der mittlerweile traditionelle Empfang von Meinl-Reisinger statt, der gemeinsam mit dem Direktorium der Salzburger Festspiele organisiert wird. Ein Sprecher der Ministerin bestÃ¤tigte die Veranstaltung auf Anfrage.

Das war teuer: Im vergangenen Jahr beliefen sich die Kosten fÃ¼r den Termin auf betrÃ¤chtliche 15.000 Euro aus Ã¶ffentlichen Mitteln. Obwohl die Regierung der BevÃ¶lkerung gleichzeitig umfangreiche Einsparungen abverlangt, hÃ¤lt die Neos-Chefin an dem Empfang fest.

FPÃ– sieht Veranstaltung als “AblenkungsmanÃ¶ver”

Das AuÃŸenministerium begrÃ¼ndet den Termin damit, dass “ein internationales diplomatisches Publikum und Wirtschaftstreibende aus aller Welt mit Kulturschaffenden aus dem In- und Ausland zusammengebracht” werde. Zudem wird betont: “Die RÃ¤umlichkeiten fÃ¼r die Veranstaltung werden Ã¼brigens kostenlos zur VerfÃ¼gung gestellt.”

MÃ¶lzer kritisiert Empfang als “billigen PR-Auftritt”

Welche Kosten diesmal tatsÃ¤chlich entstehen, soll nun parlamentarisch geklÃ¤rt werden. FPÃ–-Kultursprecher Wendelin MÃ¶lzer kÃ¼ndigte bereits vor Beginn der Veranstaltung eine Anfrage an die AuÃŸenministerin an. MÃ¤lzer sparte nicht mit Kritik:

Die Salzburger Festspiele sind ein weltweites AushÃ¤ngeschild unserer Republik und ein glanzvolles Symbol unserer kulturellen IdentitÃ¤t. Sie stehen fÃ¼r kÃ¼nstlerische Exzellenz und Ã¼berparteiliche Strahlkraft. Doch genau dieses einzigartige Erbe wird nun von der Verliererkoalition fÃ¼r billige PR-Auftritte zweckentfremdet.

Der freiheitliche Mandatar legt nach: Es sei eine absolute Schande, wie hier eine unabhÃ¤ngige Kulturinstitution als Kulisse fÃ¼r die elitÃ¤re Selbstdarstellung der Neos-AuÃŸenministerin missbraucht werde.

MÃ¶lzer verlangt nun “eine lÃ¼ckenlose AufklÃ¤rung und den strikten Schutz der Kunst vor parteipolitischer Vereinnahmung”. Den Empfang von Meinl-Reisinger bezeichnete er auÃŸerdem als “Selbstbedienungsladen fÃ¼r abgehobene Politiker”. “Die Kunst muss frei bleiben und darf nicht zum Spielball fÃ¼r die Imagepflege von Regierungsmitgliedern werden”, stellte MÃ¶lzer klar. Das Steuergeld gehÃ¶re den Ã–sterreichern und habe in der elitÃ¤ren Blase der Verlierer-Ampel nichts verloren!