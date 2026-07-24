Beate Meinl-Reisinger und Birgit ObermÃ¼ller

Mit einer Entgleisung gegen FPÃ–-WÃ¤hler versuchte die Tiroler Neos-Chefin Birgit ObermÃ¼ller (rechts) von den parteiinternen Problemen der Pinken unter Beate Meinl-Reisinger abzulenken.

Foto: Paul Gruber / BKA / Neos Tirol

Neos

24. Juli 2026 / 14:58 Uhr

Pinke Chefin sagt sinngemÃ¤ÃŸ: â€žWer FPÃ– wÃ¤hlt, ist ungebildet oder schlicht zu dummâ€œ

Drehen die Pinken jetzt vÃ¶llig durch? Nach Turbulenzen in der eigenen Partei sind die Neos offenbar um Ablenkungs-ManÃ¶ver bemÃ¼ht. Dabei schoss die Tiroler Neos-Chefin Birgit ObermÃ¼ller im ORF Tirol-â€žSommergesprÃ¤châ€œ den Vogel ab. 

Rote Linie Ã¼berschritten

ObermÃ¼ller vertrat im ORF nÃ¤mlich sinngemÃ¤ÃŸ die Auffassung, dass mehr Bildung dazu beitragen kÃ¶nne, Menschen davon abzuhalten, die FPÃ– zu wÃ¤hlen. FÃ¼r FPÃ–-LandesgeneralsekretÃ¤r Patrick Haslwanter hat die Neos-Chefin damit eine rote Linie deutlich Ã¼berschritten. WÃ¶rtlich sagte er: 

Wer behauptet, man mÃ¼sse die Menschen nur besser bilden, damit sie nicht mehr die FPÃ– wÃ¤hlen, sagt damit im Umkehrschluss nichts anderes als: Wer die FPÃ– wÃ¤hlt, sei ungebildet, leichtglÃ¤ubig oder schlicht zu dumm, die vermeintlich richtige politische Entscheidung zu treffen. Das ist keine sachliche politische Analyse, sondern eine niedertrÃ¤chtige Beleidigung hunderttausender mÃ¼ndiger BÃ¼rger. 

An Arroganz nicht zu Ã¼berbieten

Die Aussage, so Haselwanter weiter, offenbare ein erschreckendes DemokratieverstÃ¤ndnis der Tiroler Neos- Chefin. FÃ¼r Frau ObermÃ¼ller seien WÃ¤hler offenbar nur dann vernÃ¼nftig und ausreichend gebildet, wenn sie ihr â€žKreuzerlâ€œ bei der von ihr gewÃ¼nschten Partei machen. Entscheiden sich die Menschen jedoch bewusst fÃ¼r die FPÃ–, dann mÃ¼sse es ihrer Ansicht nach an Bildung fehlen. Eine derart Ã¼berhebliche Haltung sei an Arroganz kaum noch zu Ã¼berbieten, stellte Haslwanter auch in einem Video-Beitrag fest. 

WÃ¤hler der FPÃ– quer durch alle BevÃ¶lkerungsgruppen

Wie falsch ObermÃ¼ller mit ihrer Entgleisung liegt, beweisen auch die jÃ¼ngsten Aussagen des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers vom Meinungsforschungsinstituts OGM, Wolfgang Bachmayer, im profil: â€žDer Anspruch von Herbert Kickl, Volkskanzler zu sein, trifft jedenfalls demographisch betrachtet bereits zuâ€œ. Die WÃ¤hlerbasis der FPÃ– reiche heute quer durch alle BevÃ¶lkerungsgruppen â€“ weit Ã¼ber das frÃ¼here klassische StammwÃ¤hler-Milieu hinaus. Genau das mache die FPÃ– zur stÃ¤rksten politischen Kraft im Land und Herbert Kickl fÃ¼r viele Menschen zum Vertreter ihrer Interessen.Â 

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