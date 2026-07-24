â€žSogar in Indien fÃ¼hle ich mich sichererâ€œ: Auch aus Graz fliehen integrierte AuslÃ¤nder

Nicht nur in Wien flÃ¼chten integrierte AuslÃ¤nder vor den ZustÃ¤nden in migrantisch geprÃ¤gten Vierteln â€“ auch in Graz ist die Situation fÃ¼r so manchen Einwanderer nicht mehr auszuhalten.

Nach Wien flÃ¼chten AuslÃ¤nder auch aus Graz

Wie berichtet, hielt es bereits ein Kurde, der seit 24 Jahren in Ã–sterreich lebt, in seiner Gegend rund um den Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten nicht mehr aus â€“ Messerangriffe, kÃ¶rperliche Auseinandersetzungen und PolizeieinsÃ¤tze sind dort an der Tagesordnung. Jetzt zeigt ein Fall aus Graz, dass es nicht nur im rot-pinken Wien, sondern auch im kommunistisch gefÃ¼hrten Graz zu ganz Ã¤hnlichen ZustÃ¤nden gekommen ist.

Aggressive Dealer machen Grazern das Leben schwer

Der 25-jÃ¤hrige Inder Santosch K. wohnt seit zehn Monaten in Graz â€“ und ist dort alles andere als glÃ¼cklich, wie die Gratiszeitung Heute berichtet. Der Volksgarten in Graz entwickle sich nach Angaben des Studenten zunehmend zu einem Drogenhotspot. Er berichtet, Dealer wÃ¼rden aggressiv reagieren: â€žDie Dealer werden brutal, sobald ich frage, warum sie hier Kokain verkaufenâ€œ, sagt er.

Inder erlebt tÃ¤gliches Migrationschaos

Anfangs sei er von Ã–sterreich begeistert gewesen, inzwischen habe sich sein Eindruck jedoch stark verschlechtert. â€žSelbst in Indien habe ich mich wohler gefÃ¼hlt als hierâ€œ, erklÃ¤rt der Student, der tÃ¤glich Streit, Gewalt und Drogendelikte beobachte.

Mit Blick auf sein im Oktober beginnendes Luftfahrtstudium sorgt er sich auch um andere junge Menschen: â€žDie jungen Ã–sterreicher sehen diese Leute beim Drogenkauf und wollen es dann selbst probierenâ€œ, mutmaÃŸt er.

Stadt kÃ¤mpft seit Langem mit Drogenproblem

Die Stadt Graz kÃ¤mpft bereits seit LÃ¤ngerem mit der Situation. Seit EinfÃ¼hrung der Schutzzone im Juli 2024 wurden laut Sicherheitsmanagement 1.062 Betretungsverbote ausgesprochen und 1.499 Anzeigen erstattet. Darunter fallen unter anderem 397 VerstÃ¶ÃŸe gegen das Suchtmittelgesetz sowie 709 Missachtungen von Betretungsverboten. Die Schutzzone wurde erneut um ein halbes Jahr verlÃ¤ngert.