â€žHier kann man nicht mehr lebenâ€œ: Gut integrierte kurdische Familie verlÃ¤sst Problembezirk Favoriten

Im Umfeld des Viktor-Adler-Markts in Wien-Favoriten hÃ¤ufen sich seit geraumer Zeit Gewalttaten und PolizeieinsÃ¤tze. Messerangriffe, kÃ¶rperliche Auseinandersetzungen und wiederkehrende Interventionen der Exekutive sind in dem migrantisch geprÃ¤gten Problembezirk inzwischen an der Tagesordnung â€“ und nun ziehen sogar gut integrierte Migranten aus Favoriten weg.

ZustÃ¤nde im Migrantenbezirk untragbar

Ein langjÃ¤hriger kurdischer Einwohner bringt diese Entwicklung nun offen zur Sprache. Der Familienvater, der seit rund zehn Jahren im Bezirk lebt, erhob gegenÃ¼ber der Gratiszeitung Heute deutliche Kritik und beschrieb eine Situation, die fÃ¼r ihn nicht lÃ¤nger tragbar ist: â€žHier kann man nicht mehr leben.â€œ Aus Sorge vor mÃ¶glichen Konsequenzen mÃ¶chte er anonym bleiben und wird von der Heute-Redaktion nur Ali genannt.

Ali kam vor vielen Jahren als kurdischer FlÃ¼chtling aus der TÃ¼rkei nach Ã–sterreich und lebt mittlerweile seit 24 Jahren im Land. Trotz aller Kritik betont er seine Dankbarkeit: â€žIch bin selbst geflÃ¼chtet und lebe seit 24 Jahren in Ã–sterreich. Dieses Land hat mir die MÃ¶glichkeit gegeben, mir Schritt fÃ¼r Schritt ein Leben aufzubauen, wofÃ¼r ich bis heute sehr dankbar bin.â€œ Gerade diese Verbundenheit macht es fÃ¼r ihn besonders schwierig, die aktuelle Entwicklung in seinem Wohnumfeld zu akzeptieren.

KriminalitÃ¤t, Verschmutzung und schlechte Stimmung sind Alltag

Seine Wahrnehmung der Lage ist von Frustration geprÃ¤gt. â€žAls Bewohner rund um den Viktor-Adler-Markt bin ich mittlerweile wirklich wÃ¼tend und enttÃ¤uscht Ã¼ber die Situation. Ich lebe hier und erlebe, wie sich unser GrÃ¤tzl verÃ¤ndert hat.â€œ

Insbesondere habe sich das persÃ¶nliche Sicherheitsempfinden stark verschlechtert. Verschmutzung, MÃ¼ll und eine angespannte Stimmung im Ã¶ffentlichen Raum wÃ¼rden viele Menschen belasten. â€žEs gibt immer wieder MÃ¼ll, Verschmutzung und eine AtmosphÃ¤re, die viele Bewohner belastet. Besonders am Abend geht man teilweise mit einem unguten GefÃ¼hl aus dem Hausâ€œ, beklagte er.

WÃ¤hrend ihn entsprechende VorfÃ¤lle frÃ¼her noch schockiert hÃ¤tten, seien sie inzwischen zur NormalitÃ¤t geworden. Gewaltberichte, die einst fÃ¼r Aufsehen sorgten, wÃ¼rden heute kaum noch Ã¼berraschen.

Messer-Migranten und bedrÃ¤ngte Frauen

Besonders kritisch sieht Ali den Umgang im Ã¶ffentlichen Raum. Was ihn besonders Ã¤rgere, sei, dass es immer wieder zu respektlosem Verhalten gegenÃ¼ber Passanten komme. Frauen wÃ¼rden teilweise belÃ¤stigt, angemacht oder fÃ¼hlten sich unwohl, wenn sie durch die Gegend gingen. Auch Streitigkeiten und aggressive Wortwechsel gehÃ¶rten leider immer hÃ¤ufiger zum Alltag. Zudem komme es regelmÃ¤ÃŸig vor, dass Menschen mit Messern oder Ã¤hnlichen GegenstÃ¤nden offen auftreten, was das UnsicherheitsgefÃ¼hl weiter verstÃ¤rke.

Politik vergisst auf den Bezirk

Am schwersten wiegt fÃ¼r ihn jedoch das Versagen der Politik: â€žMan hat das GefÃ¼hl, dass die Politik und die Verantwortlichen diese Probleme nicht ernst genug nehmen. Die Bewohner mÃ¼ssen mit diesen ZustÃ¤nden leben, obwohl sie sich einfach nur wÃ¼nschen, sicher und in Ruhe im eigenen Viertel leben zu kÃ¶nnen.â€œ

Sein Appell an die Verantwortlichen:

Ich wÃ¼nsche mir, dass endlich hingeschaut und gehandelt wird â€“ nicht erst dann, wenn etwas Schlimmes passiert. So kann man hier nicht mehr leben.

AuÃŸenbezirke werden attraktiver

FÃ¼r Ali steht mittlerweile fest, dass er Konsequenzen ziehen will. Gemeinsam mit seiner Familie sucht er aktiv nach einer neuen Wohnung auÃŸerhalb des Bezirks. Besonders die Donaustadt mit ihrer ruhigeren und grÃ¼neren Umgebung kommt fÃ¼r ihn infrage.

Stolzer Arbeiterbezirk wurde zur No-Go-Area

Das Versagen der rot-pinken Stadtregierung und der Einheitspartei im Bund ist alles andere als neu â€“ daher kommen die ZustÃ¤nde im zehnten Gemeindebezirk auch nicht Ã¼berraschend. Das kritisiert auch die FPÃ–. Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christian Schuch sagte gegenÃ¼ber unzensuriert:

SPÃ– und Ã–VP haben Ã¼ber Jahre hinweg eine Politik betrieben, die dazu gefÃ¼hrt hat, dass mittlerweile sogar Familien fluchtartig den Bezirk verlassen, weil sie die ZustÃ¤nde nicht lÃ¤nger ertragen.

Dass Favoriten inzwischen beinahe tÃ¤glich wegen GewaltvorfÃ¤llen in den Negativschlagzeilen steht, sei ein unhaltbarer Zustand. Der einst so stolze Arbeiterbezirk sei zu einer regelrechten No-Go-Area geworden. Schuch wird deutlich: â€žDie Politiker der Systemparteien sollten sich in Grund und Boden schÃ¤men fÃ¼r das, was sie hier angerichtet haben.â€œ