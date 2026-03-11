Harmonie nur Fassade: In der Verlierer-Ampel knirscht es gewaltig im GebÃ¤lk

Der betont harmonische Auftritt der Verlierer-Ampel anlÃ¤sslich des einjÃ¤hrigen JubilÃ¤ums war offenbar nur Fassade. Hinter den Kulissen der Dreierkoalition knirscht es gewaltig im GebÃ¤lk. Gegenseitige Attacken auf Personalentscheidungen stÃ¶ren das Koalitionsklima.Â

“Wie die Ã–VP ihre Koalitionspartner foult”

Die Kronen Zeitung ging gestern, Dienstag, wegen der unÃ¼berhÃ¶rbaren MisstÃ¶ne in der Regierung auf die Kanzlerpartei los. Unter dem Titel â€žWie die Ã–VP ihre Koalitionspartner foultâ€œ kritisierte das Kleinformat die schwarzen Wortmeldungen zur Postenbesetzung der Neos, die den frÃ¼heren pinken Nationalratsabgeordneten Gerald Loacker mit einem lukrativen EU-Job versorgen wollen. Wie berichtet, soll Loacker Mitglied des EuropÃ¤ischen Rechnungshofs werden. Die Krone deutete die Ã–VP-Angriffe auf die Neos als Retourkutsche dafÃ¼r, dass die Pinken sich despektierlich zum â€žPostenschacher-Prozessâ€œ des schwarzen Klubchefs August WÃ¶ginger geÃ¤uÃŸert hatten.Â

“HÃ¤nde falten, Goschn halten”

Dass die Ã–VP mit ihren Koalitionspartnern noch nie zimperlich umgegangen ist, braucht keinen zu wundern. Das Motto â€žHÃ¤nde falten, Goschn halten!â€œ (Diese Maxime wurde Alt-Kanzler Wolfgang SchÃ¼ssel zweck UnterdrÃ¼ckung innerparteilicher Kritik unterstellt) passt gut zu einer Partei, die zur Machterhaltung auch vor brutalen Diffamierungen nicht zurÃ¼ckschreckt. Man erinnere sich nur an die von der Ã–VP hochgespielten, angeblichen â€žLiederbuch-AffÃ¤reâ€œ gegen den heutigen LH-Stellvertreter in NiederÃ¶sterreich, Udo Landbauer (FPÃ–).Â

Kickls Vorahnung stellte sich als richtig heraus

Nicht von ungefÃ¤hr kam von FPÃ–-Chef Herbert Kickl bei den KoalitionsgesprÃ¤chen mit der Ã–VP daher die Aufforderung an Christian Stocker und Co. â€žehrlichâ€œ zu verhandeln. Im Nachhinein sollte sich herausstellen, dass Kickls – von den Ã–VP-Granden schwer kritisierte – Botschaft an den mÃ¶glichen, kÃ¼nftigen Regierungspartner eine wohl richtige Vorahnung war.

SPÃ– trÃ¤gt Schuld an Ã–VP-Macht

Dass jetzt wegen der Fouls nicht nur die Neos auf die Ã–VP sauer sind, sondern auch die SPÃ–, wie die Kronen Zeitung in ihrem Artikel behauptet, hat einen schalen Beigeschmack. Denn die Roten tragen mit ihrer Ausgrenzungspolitik gegen die Freiheitlichen die Hauptschuld am Desaster, dass die Ã–VP – egal wie die Wahlen auch ausgehen – immer in der Regierung sitzt. Dabei wÃ¤re es an der Zeit, der Kanzlerpartei einmal die rote Karte zu zeigen und sie vom politischen Spielfeld auszuschlieÃŸen.Â