Ukraine tobt: FIFA will Russland-Sperre nach vier Jahren endlich kippen

Die FIFA steht kurz davor, die jahrelange Sperre fÃ¼r russische Teams zu beenden. In den kommenden Tagen will der Weltverband offiziell Ã¼ber die RÃ¼ckkehr von National- und Vereinsmannschaften in den internationalen Spielbetrieb beraten. AusgelÃ¶st hat das der Beschluss des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die Sanktionen gegen russische Sportler zu lockern. Die Ukraine reagiert mit blanker EmpÃ¶rung.

Infantino zieht die Konsequenz

FIFA-PrÃ¤sident Gianni Infantino hatte bereits im Februar deutlich gemacht, wo er steht:

We have to look at readmitting Russia. Definitely. This ban has achieved nothing; it has only created more frustration and hatred.

Er sprach sich dafÃ¼r aus, zumindest auf Jugendebene wieder normale VerhÃ¤ltnisse herzustellen. Jungen und MÃ¤dchen aus Russland sollten FuÃŸball spielen dÃ¼rfen wie alle anderen. Das Verbot habe nur Frust und Hass erzeugt â€“ nichts weiter. Nun, nach dem Schritt des IOC, will die FIFA die Lage neu bewerten. Russland wurde bereits zum U15-Weltturnier im Oktober in Aserbaidschan eingeladen.

Ukraine greift Infantino frontal an

Der ukrainische Sportminister Matvii Bidnyi schlÃ¤gt scharf zurÃ¼ck.

Gianni Infantinos Worte klingen unverantwortlich â€“ um nicht zu sagen kindisch. Sie entziehen den FuÃŸball der RealitÃ¤t, in der Kinder getÃ¶tet werden (…) Das Verbot ist ein wichtiger Bestandteil der internationalen BemÃ¼hungen, den Aggressor zu stoppen. Es handelt sich um ein Verbrechen und Sie wollen dieses Verbrechen legitimieren.

FÃ¼r Bidnyi ist jede RÃ¼ckkehr russischer Teams eine politische Kapitulation. Der FuÃŸball soll weiter als Druckmittel dienen â€“ koste es, was es wolle.

Der FuÃŸball leidet unter der Politik

Jahrelang mussten russische Spieler und Fans fÃ¼r Entscheidungen in Moskau bÃ¼ÃŸen. Keine WM-Qualifikation, keine Europameisterschaft, keine Champions League. Dabei spielten die Teams weiter Freundschaftsspiele und blieben im FIFA-Ranking prÃ¤sent â€“ aktuell auf Platz 35. Die Sperre Ã¤nderte nichts am Kriegsgeschehen. Sie bestrafte Unbeteiligte und trieb junge Talente in die Isolation. Der Sport wurde zum verlÃ¤ngerten Arm der Geopolitik gemacht. Genau das soll jetzt ein Ende haben.