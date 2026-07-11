Nach Kritik an â€žexorbitant hoher ParteienfÃ¶rderungâ€œ: Neos schlieÃŸen Dengler aus Partei und Klub aus

Der Neos-Mandatar Veit Dengler hatte es gewagt, Kritik am Doppelbudget der Verlierer-Ampel zu Ã¤uÃŸern â€“ und wurde prompt aus Partei und Klub ausgeschlossen. Denglers Aufruf, gegen einen Teil des Budgets zu stimmen, soll aber nicht der Grund fÃ¼r das Ende seiner pinken Karriere gewesen sein, behaupten die Neos.

Dengler arbeitet sich an der ParteienfÃ¶rderung ab

Gestern, Freitag, kam es im Nationalrat zu einem bemerkenswerten Auftritt: Eigentlich sollte er zum Budgetkapitel â€žMobilitÃ¤t, Innovation und Technologieâ€œ sprechen, schien sich dann aber anders entschieden zu haben â€“ und nahm sich stattdessen die ParteienfÃ¶rderung vor. Erstaunlich offen sprach er aus, was man weder bei den Neos noch bei den Koalitionspartnern so wirklich gerne hÃ¶rt: Die ParteienfÃ¶rderung sei â€žso exorbitant hoch, dass sich das nicht mehr rechtfertigen lÃ¤sstâ€œ.

340 Millionen Euro im Jahr mÃ¼ssen die Ã–sterreicher fÃ¼r die Parteienfinanzierung aufbringen â€“ also etwa fÃ¼nfmal so viel pro Wahlberechtigtem wie im EU-Schnitt. Dengler ging noch weiter und sprach sogar von einem â€žParteienkartellâ€œ. AnschlieÃŸend machte er sich bei seinen Parteifreunden und den Koalitionspartnern noch unbeliebter und beantragte eine getrennte Abstimmung Ã¼ber das Budget. Seine Forderung: Dem Kapitel zum Bundeskanzleramt im Budget nicht zuzustimmen.

Angebliche VerstÃ¶ÃŸe gegen Klubstatuten

Wenig spÃ¤ter stellten die Neos dann in einer Aussendung klar, dass ihr einstiger MitbegrÃ¼nder ausgeschlossen wurde. Die Vollversammlung der Neos habe dies einstimmig beschlossen. Angeblich habe Dengler â€žbereits in der Vergangenheit mehrfach gegen die Klubstatuten verstoÃŸenâ€œ. Die BegrÃ¼ndung:

Ein Vorfall â€“ der ausdrÃ¼cklich nichts mit inhaltlichen Positionen zu tun hatte â€“ in einer vertraulichen Sitzung heute Abend hat das Vertrauen seiner Klubkolleg:innen letztlich endgÃ¼ltig zerstÃ¶rt. Eine weitere Zusammenarbeit ist unter diesen UmstÃ¤nden nicht mÃ¶glich. Auch weitere rechtliche Schritte werden geprÃ¼ft.

Heimlich Klubsitzungen aufgenommen?

Genaueres wollte man nicht preisgeben. Die Kronen Zeitung will allerdings erfahren haben, dass Dengler vor der Klubsitzung nach seinem Auftritt Ton- und Bildaufnahmen gemacht haben soll. Auch rechtliche Konsequenzen seien nicht ausgeschlossen.

Hafenecker: â€žMeinl-Reisinger und Schellhorn verraten alles und jedenâ€œ

Reaktionen kamen aus der Opposition. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz fand klare Worte:

FÃ¼r ihre gut dotierten Ministerposten verraten Meinl-Reisinger und Schellhorn mittlerweile alles und jeden â€“ sogar ihre eigenen Leute. Diese beiden Systemprofiteure zerstÃ¶ren fÃ¼r ihre persÃ¶nliche Machtgier nicht nur ihre eigene Partei, sondern ganz Ã–sterreich.

Schnedlitz sah in Denglers Ausschluss das Ende der von den Neos propagierten Transparenz. Er warf Parteichefin Meinl-Reisinger und StaatssekretÃ¤r Sepp Schellhorn vor, kritische Stimmen aus den eigenen Reihen auszuschalten und fÃ¼r ihre RegierungsÃ¤mter sogar die eigene Partei zu opfern. Als Beispiele nannte er neben Dengler die frÃ¼here Abgeordnete Stephanie Krisper (wie berichtet, hatte auch Krisper ihr Mandat zurÃ¼ckgelegt). Es zeige sich ein Muster innerparteilicher SelbstzerstÃ¶rung, so Schnedlitz.