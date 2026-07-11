Dengler nach Parteiausschluss: â€žNEOS wird seit Jahren autoritÃ¤r gefÃ¼hrtâ€œ, Abgeordnete sind nur â€žStimmviehâ€œ

Die Neos-Parteikarriere von Veit Dengler ist vorbei: Der langjÃ¤hrige Mandatar wurde, wie berichtet, sowohl aus dem Klub als auch aus der Partei ausgeschlossen. Der Grund soll gewesen sein, dass er in einer Klubsitzung heimlich Ton- und Bildaufnahmen gemacht haben soll. Der einstige Neos-MitbegrÃ¼nder, der in der Nationalratssitzung vor seinem Ausschluss Kritik am Doppelbudget geÃ¤uÃŸert hatte, spricht nun Klartext und rechnet mit den Neos ab.

FÃ¼r die Neos ist â€žDabei seinâ€œ alles

FÃ¼r Veit Dengler kommt sein Ausschluss aus Partei und Klub der Neos nicht Ã¼berraschend. GegenÃ¼ber der Kronen Zeitung kritisierte er die Entwicklung der Partei scharf. Die ParteifÃ¼hrung habe einen â€žvÃ¶llig falschen olympischen Gedankenâ€œ verinnerlicht, das Motto der Regierung laute nur noch â€žDabei sein ist allesâ€œ. Zudem wÃ¼rden Diskussionen nur noch im Hinterzimmer geduldet. â€žAbgeordnete sind zu Stimmvieh degradiertâ€œ, sagte Dengler.

Ausschlussgrund soll Vorwand gewesen sein

Die Neos hatten Dengler ausgeschlossen, nachdem er im Nationalrat gegen Teile des Doppelbudgets aufgetreten war. Laut Partei habe der Ausschluss jedoch nichts mit seinen inhaltlichen Positionen zu tun, sondern mit einem Vorfall in einer Klubsitzung. Dengler bestÃ¤tigte, diese aufgezeichnet zu haben: â€žWeil ich allein war und keine Zeugen hatte, habe ich diese Sitzung ganz offen fÃ¼r alle wahrnehmbar aufgenommen.â€œ Die Partei habe lediglich â€žeinen Vorwand gesucht, um mich hastig auszuschlieÃŸenâ€œ, entgegnete er.

Dengler will Mandat behalten

Dengler kÃ¼ndigte an, in den kommenden Tagen Ã¼ber rechtliche Schritte gegen den Ausschluss zu entscheiden. Zugleich erhob er weitere VorwÃ¼rfe gegen die ParteifÃ¼hrung: â€žNEOS wird seit mehreren Jahren zunehmend autoritÃ¤r gefÃ¼hrt.â€œ Er wolle sein Nationalratsmandat jedenfalls behalten und weiterhin MissstÃ¤nde aufzeigen.