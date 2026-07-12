Nach Parteiausschluss: Dengler stellt Regierungsbeteiligung der Neos in Frage

Die Ereignisse rund um die NEOS eskalierten am Freitag. AuslÃ¶ser war ein Auftritt von MitgrÃ¼nder Veit Dengler im Nationalrat, in dem er Teile des Budgets kritisierte und insbesondere die seiner Ansicht nach Ã¼berhÃ¶hte ParteienfÃ¶rderung beanstandete. Nur kurze Zeit spÃ¤ter reagierte die Partei mit einem einstimmigen Beschluss: Dengler wurde sowohl aus dem Klub als auch aus der Partei ausgeschlossen.

Dengler schlug zurÃ¼ck und hielt den NEOS den Spiegel vor. Die Partei werde seit Jahren autoritÃ¤r gefÃ¼hrt, Abgeordnete seien lediglich â€žStimmviehâ€œ, so seine drastische Wortwahl. Nun geht er noch weiter und stellt sogar die Regierungsbeteiligung der NEOS infrage.

NEOS sprechen von â€žVertrauensbruchâ€œ

Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼r den Ausschluss verwiesen die NEOS auf angebliches mehrfaches Fehlverhalten, das im Widerspruch zu den Klubstatuten stehe. Ausschlaggebend dÃ¼rfte vor allem ein Vorfall gewesen sein, bei dem Dengler in einer nicht Ã¶ffentlichen Sitzung eine Tonaufnahme angefertigt haben soll. Klubobmann Yannick Shetty bezeichnete dies im Ã–1-â€žMittagsjournalâ€œ als einen â€žmassiven Vertrauensbruchâ€œ.

Meinl-Reisinger soll ihn â€žheftig angegangenâ€œ haben

Inzwischen hat sich der interne Konflikt zu einer offenen Auseinandersetzung ausgeweitet. Dengler erhebt dabei schwere VorwÃ¼rfe gegen Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. Der Parteiausschluss sei fÃ¼r ihn nicht unerwartet gekommen, so Dengler. Bereits zuvor sei er von Meinl-Reisinger â€žheftig angegangenâ€œ worden, nachdem er sich wÃ¤hrend einer Sitzung Notizen gemacht habe. Die aktuellen Anschuldigungen, die auch mÃ¶gliche rechtliche Schritte nach sich ziehen kÃ¶nnten, weist er entschieden zurÃ¼ck.

Dengler fÃ¼hlte sich wie in â€žTribunalâ€œ

Im GesprÃ¤ch mit der Kleinen Zeitung beschrieb Dengler die Sitzung vom Freitag als eine Art Tribunal. FÃ¼r ihn habe sich die Situation wie ein â€žScherbengerichtâ€œ dargestellt. Um die Aussagen nachvollziehen zu kÃ¶nnen, habe er daher fÃ¼r alle Anwesenden sichtbar eine Aufnahme mit seinem Handy gestartet. Nach rund 20 Minuten habe er diese aufgrund von Beschwerden beendet und die Datei im Beisein aller gelÃ¶scht.

FÃ¼r Dengler sind diese VorgÃ¤nge eine gezielte Machtdemonstration. Der Vorfall werde nun instrumentalisiert, um einen Vorwand fÃ¼r seinen Ausschluss zu schaffen. DarÃ¼ber hinaus kritisierte er die straffe parteiinterne FÃ¼hrung und zog Parallelen zur â€žÃ„ra Sebastian Kurzâ€œ in der Ã–VP.

Warum sind NEOS Ã¼berhaupt in der Regierung?

Auch die Rolle der NEOS in der Bundesregierung stellte er infrage. GegenÃ¼ber der Kleinen Zeitung erklÃ¤rte er, er kÃ¶nne nicht nachvollziehen, weshalb die Partei Teil der Regierung sei. Zwar sei auch die Opposition keine einfache Position, doch â€žmitzuregieren, ohne echte Wirkung zu entfalten, ist auch nicht schÃ¶nâ€œ.

Ex-Neos-Mann bleibt im Parlament

Seine eigene politische Zukunft sieht Dengler vorerst im Nationalrat. Er kÃ¼ndigte an, sein Mandat als fraktionsloser Abgeordneter fortzufÃ¼hren. Ob er sich spÃ¤ter einer anderen politischen Gruppierung anschlieÃŸen werde, lieÃŸ er offen.