BrÃ¼ssel gegen patriotische Initiative: EU blockiert â€žSave Europe Actâ€œ

Mit dem â€žSave Europe Actâ€œ fordern patriotische Aktivisten den sofortigen Stopp der Massenmigration und ein europÃ¤isches Remigrationssystem. Das Gesicht der Initiative gegen den EU-Asyl- und Migrationspakt, die niederlÃ¤ndische Aktivistin Eva Vlaardingerbroek, berichtete in der â€žAktuellen Stundeâ€œ von Austria First Ã¼ber den Erfolg der Kampagne â€“ und darÃ¼ber, wie das Establishment in BrÃ¼ssel dagegen vorgeht.

500.000 Unterschriften binnen weniger Wochen

Die Petition, die unter anderem von AfD und FPÃ– unterstÃ¼tzt wird, konnte innerhalb weniger Wochen mehr als 500.000 Unterschriften sammeln und kann damit als voller Erfolg gewertet werden. FÃ¼r offizielle UnterstÃ¼tzungsbekundungen im Rahmen des EU-Verfahrens braucht es allerdings zunÃ¤chst eine Registrierung bei der EU-Kommission sowie anschlieÃŸend eine Million Unterschriften aus mehreren EU-Mitgliedstaaten. Erst wenn diese HÃ¼rde genommen ist, muss sich die Kommission mit der Initiative befassen.

EU-Kommission sabotiert Petition im Voraus

Dazu dÃ¼rfte es allerdings nicht kommen: Die EU-Kommission plant offenbar, die Initiative gar nicht erst zuzulassen. Vlaardingerbroek nahm dazu bei Austria First Stellung. Die Organisatoren hinter dem â€žSave Europe Actâ€œ hÃ¤tten von Anfang an damit gerechnet, dass die Kommission gegen die Initiative vorgehen werde. Das entscheidende Detail dabei: Die EU gehe nicht nur gegen den Inhalt vor, sondern wolle bereits die Registrierung verhindern. BÃ¼rger, die ein Ende der Massenmigration und Remigration fordern, sieht sie dadurch besonders getroffen.

EU beruft sich auf vermeintliche â€žWerteâ€œ

KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hatte das Vorgehen gerechtfertigt. Angeblich wÃ¼rden zentrale Forderungen des â€žSave Europe Actâ€œ gegen EU-GrundsÃ¤tze und das Diskriminierungsverbot verstoÃŸen. Vlaardingerbroek zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und stellte klar, dass man sich nicht einschÃ¼chtern lasse.

Der â€žSave Europe Actâ€œ, dessen Unterschriften bereits nÃ¤chste Woche von den Initiatoren nach BrÃ¼ssel gebracht werden sollen, kann weiterhin hier unterzeichnet werden.