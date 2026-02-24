Digital Services Act unter Beschuss: Elon Musk klagt gegen 120-Millionen-Strafe

Die von Elon Musk betriebene Plattform X hat beim Gericht der EuropÃ¤ischen Union Klage gegen die im Dezember verhÃ¤ngte GeldbuÃŸe von 120 Millionen Euro eingelegt.

Umstrittenes Zensurgesetz

BrÃ¼ssel hatte ihm vorgeworfen, gegen den Digital Services Act (DSA), das europÃ¤ische Zensurgesetz, verstoÃŸen zu haben.

Es ist nicht nur die erste groÃŸe Strafe auf Basis des seit Februar 2024 geltenden EU-Gesetzes, sondern auch der erste Fall, in dem ein Tech-Gigant die DSA-Durchsetzung vor Gericht grundsÃ¤tzlich infrage stellt â€“ und damit gegen die Zensur in Europa vorfÃ¼hrt.

Erste DSA-Strafe trifft X und persÃ¶nlich Elon Musk

Die Kommission wirft X schwere TransparenzverstÃ¶ÃŸe vor. Konkret geht es um drei Komplexe: die Gestaltung des blauen HÃ¤kchens, die Bereitstellung von Daten fÃ¼r Forschung und die Transparenz bei Werbung. Die AufschlÃ¼sselung lautet:

Brisant ist auch, dass die Kommission die Verantwortung nicht nur bei der Firma, sondern ausdrÃ¼cklich auch bei Musk persÃ¶nlich sieht.

Instrument zur EinschrÃ¤nkung der Meinungsfreiheit

Das verschÃ¤rft die politische Dimension des Konflikts, zumal Musk sich Ã¶ffentlich gegen den Kurs der EU gestellt und der Kommission politisch motiviertes Vorgehen vorgeworfen hat.

X bestreitet Verfahrensfehler, sieht eine Fehlinterpretation des DSA und will vor Gericht klÃ¤ren lassen, ob die der Kommission eingerÃ¤umten Eingriffsrechte mit rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar sind. Nicht nur, dass der DSA die MeinungsÃ¤uÃŸerungsfreiheit einschrÃ¤nkt, die EU-Kommission vereint Regelsetzung, Ermittlungsbefugnis und Sanktionsgewalt in einer Hand, ohne ausreichende Kontrollmechanismen. Rechtsstaatlich bedenklich.

Transatlantische Verstimmungen

Die Strafe gegen X bleibt nicht auf der technischen Ebene der Plattformregulierung. In Europa warnen EU-kritische Parteien vor einem â€žautoritÃ¤ren Machtausbauâ€œ. Der Konflikt schlÃ¤gt jedoch zunehmend transatlantische Wellen: In den USA haben US-PrÃ¤sident Donald Trump und sein VizeprÃ¤sident James JD Vance den Schritt der Kommission als Angriff auf amerikanische Unternehmen und auf die Meinungsfreiheit kritisiert.

Die EU-Kommission betont dagegen, es gehe nicht um politische Inhalte, sondern um Transparenz, Nutzerschutz und die BekÃ¤mpfung von â€žDesinformationâ€œ.

US-Justizausschuss: Vorwurf einer globalen Zensur-Infrastruktur

Auf der anderen Seite des Atlantiks hat sich inzwischen der Justizausschuss des US-ReprÃ¤sentantenhauses mit den EU-Regelungen befasst. In einem Bericht werfen die Abgeordneten der EU vor, Ã¼ber Jahre systematischen Druck auf Plattformen ausgeÃ¼bt und Inhalte weltweit beeinflusst zu haben. Es heiÃŸt:

So zwingt die EU die Plattformen, Moderationsregeln zu verschÃ¤rfen und weltweit anzuwenden. Zuerst tat sie das den Amerikanern zufolge Ã¼ber freiwillige Verhaltensnormen, spÃ¤ter gesetzlich durch den umstrittenen â€˜Digital Services Actâ€™. Dadurch nimmt BrÃ¼ssel Einfluss auf die sogenannten â€˜Community Guidelinesâ€™. Indem die Kommission Ã„nderungen dieser Grundregeln erzwang, bestimmt sie nach Auffassung des Ausschusses, welche Themen und Positionen weltweit diskutiert werden dÃ¼rfen.

Machtmittel, nicht Kampf gegen â€žDesinformationâ€œ

Besonders kritisch sieht der Ausschuss das Vorgehen wÃ¤hrend Corona. Plattformen seien aufgefordert worden, Inhalte zu entfernen, die offiziellen Positionen widersprachen, auch wenn sie nicht nachweislich falsch gewesen seien:

Schon ab 2020 hatte BrÃ¼ssel Plattformen dazu aufgefordert, BeitrÃ¤ge zu entfernen, die der offiziellen Pandemie-Darstellung widersprochen oder Impfstoffe kritisch hinterfragt haben. Dies betraf nicht nur Falschbehauptungen, sondern vor allem legitime Kritik.

Hilfe fÃ¼r EuropÃ¤er

Vor dem Hintergrund der X-Klage und der Ermittlungen des US-Kongresses entsteht ein neuer Konflikt um die digitale SouverÃ¤nitÃ¤t.

Medienberichten zufolge arbeitet die US-Regierung an einem Portal namens â€žFreedom.Govâ€œ, das EuropÃ¤ern helfen soll, staatliche Internet-Sperren und Geo-Blockaden zu umgehen. Geplant ist offenbar ein Angebot an Tools wie VPNs und Proxy-Dienste, um auf in der EU gesperrte Inhalte zugreifen zu kÃ¶nnen.

Daumenschrauben immer enger

Parallel verschÃ¤rfen einige europÃ¤ische Staaten und GroÃŸbritannien ihre Vorschriften fÃ¼r Online-Inhalte erneut, etwa bei Alterskontrollen oder beim Umgang mit VPNs.

BÃ¼rgerrechtsorganisationen warnen vor einem massiven Ausbau von Ãœberwachung und vor einer faktischen IdentitÃ¤tspflicht zur Nutzung zentraler Internetdienste.

Signalwirkung fÃ¼r EuropÃ¤er

Das Verfahren vor dem Gericht der EuropÃ¤ischen Union wird damit zu einem PrÃ¤zedenzfall: MeinungsÃ¤uÃŸerungsfreiheit im Internet gegen die Ã¼bergriffige EU-Zensur.