EU stÃ¤rkt Fluggast-Rechte, doch grÃ¶ÃŸter Kostentreiber fÃ¼r Passagiere bleibt

Mit dem StÃ¤rken der Fluggastrechte durch eine verbraucherfreundliche Reform hat das EU-Parlament zwar Gutes getan, den wahren Kostentreiber der Flugverkehrsindustrie in Europa hat man jedoch nicht in Angriff genommen.

Gastkommentar von EU-Abgeordneter Elisabeth Dieringer

Aus freiheitlicher Sicht war der Vorgang im EuropÃ¤ischen Parlament am 7. Juli ein wichtiger Schritt fÃ¼r mehr Konsumentenschutz, mit groÃŸer Mehrheit wurde fÃ¼r aktualisierte Regeln im Flugreiseverkehr gestimmt. So werden â€“ auf den Punkt gebracht â€“ Flugreisenden in Zukunft bessere DurchsetzungsmÃ¶glichkeiten von EntschÃ¤digungen bei VerspÃ¤tungen, FlugausfÃ¤llen und Reiseunterbrechungen verschafft.

Anspruch auf Wiedergutmachung

Den EU-Parlamentariern war es offenbar wichtig, dass beispielsweise die EntschÃ¤digung â€žsitzengebliebenerâ€œ Passagiere ab drei Stunden VerspÃ¤tung erhalten bleibt. WÃ¤re die Drei-Stunden-Schwelle auf vier oder sechs Stunden angehoben worden, wÃ¼rden mehr als 60 Prozent der aktuell anspruchsberechtigten Passagiere aus dem EntschÃ¤digungssystem herausfallen â€“ davor hatten Verbraucherschutzorganisationen eindrÃ¼cklich gewarnt. Deswegen sollen je nach Flugdistanz weiterhin 250 bis 600 Euro EntschÃ¤digung mÃ¶glich sein. Aus FPÃ–-Sicht ist das ein den Verbraucher schÃ¼tzendes Signal: Wer Tickets bucht, bezahlt, stundenlang am Flughafen festsitzt oder sein Ziel unvertretbar verspÃ¤tet erreicht, muss auf finanzielle Wiedergutmachung des Ungemachs Anspruch haben.

Fluggastrechte gestÃ¤rkt

Gut ist auch, dass die bestehenden Rechte nicht abgeschwÃ¤cht, sondern in mehreren Punkten sogar ausgebaut wurden. Dazu zÃ¤hlen zur VerfÃ¼gung gestellte klarere Informationen zu EntschÃ¤digungsantrÃ¤gen, das ErfÃ¼llen bestimmter Betreuungspflichten und verbindlichere Fristen fÃ¼r Fluggesellschaften sowie eine prÃ¤zisere Definition sogenannter auÃŸergewÃ¶hnlicher UmstÃ¤nde. Airlines sollen sich damit nicht mehr allzu leicht aus der Verantwortung ziehen kÃ¶nnen, wenn FluggÃ¤ste ihre berechtigten AnsprÃ¼che vortragen.

Vorteile fÃ¼r Familien

Auch eine gesetzlich verankerte Familienschonung beim Fliegen ist ganz im freiheitlichen Sinn: Kinder unter 14 Jahren sollen kÃ¼nftig kostenlos neben einer Begleitperson sitzen kÃ¶nnen â€“ das gilt auch fÃ¼r Schwangere: Eine lÃ¤ngst Ã¼berfÃ¤llige MaÃŸnahme gegen ZusatzgebÃ¼hren, die gerade Familien unnÃ¶tig belasten. Auch Regelungen zu HandgepÃ¤ck, Bordkarten, Namenskorrekturen und digitalen Services sollen transparenter und verbraucherfreundlicher werden. So weit und wieder einmal so gut. Aber in der EU haben die meisten Dinge zwei Seiten, und die dunkle Seite, der PferdefuÃŸ zÃ¤hlt.

“Green Deal” verteuert Flugverkehr

Denn Fluggesellschaften sind nicht die einzigen Kostentreiber im Luftverkehr. Die Ã¶ko-sozialistischen EU-Vorgaben des “Green Deal”, seine Realisierungspakete, der Emissionshandel und Auflagen fÃ¼r nachhaltige Flugkraftstoffe verteuern das Fliegen immens. Vorgeblicher Verbraucherschutz steht hier im Kontrast zu einer Klimapolitik, die Flugreisen fÃ¼r alle immer kostspieliger macht. Dazu kommen die staatlichen Belastungen der Mitgliedsstaaten fÃ¼r den Luftverkehr wie etwa in Deutschland, wo sie sich seit 2020 fast verdoppelt haben. Auch FlÃ¼ge ab Ã–sterreich wurden durch staatliche Eingriffe verteuert, vor allem durch die Flugabgabe: Bei einem Ã¼blichen Flug liegt der Ã¶sterreichische direkte Steueraufschlag derzeit meist bei 12 Euro pro abfliegendem Passagier, auf Strecken unter 350 Kilometern bei 30 Euro. Dass ein konkretes Ticket heute insgesamt teurer ist als vor einigen Jahren, liegt â€“ das muss man korrekterweise erwÃ¤hnen â€“ auch an den Kerosinpreisen, den LÃ¶hnen, teurer Wartung, Flugzeugknappheit und so weiter.

KlimareligiÃ¶se Verteuerung

Die freiheitliche Linie ist damit klar: Ja zu fairen Fluggastrechten, ja zu angemessener EntschÃ¤digung und Transparenz, aber nein zu einer EU-Politik, die freies Reisen klimareligiÃ¶s ideologisiert verteuert. FÃ¼r Passagiere ist die Reform richtig â€” entscheidend wird nun sein, dass die neuen Regeln auch tatsÃ¤chlich rasch und unbÃ¼rokratisch durchgesetzt werden. Doch das wird wohl erst nÃ¤chstes Jahr zum Herbst etwas, denn vorher muss die beschlossene Verordnung bis Anfang August vom EuropÃ¤ischen Rat bestÃ¤tigt werden, dann tritt die Verordnung mit einem Jahr Vorbereitungszeit fÃ¼r Staaten und Unternehmen 20 Tage nach VerÃ¶ffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft.