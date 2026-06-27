Libyer stach innerhalb weniger Stunden zweimal zu

Ein 23-jÃ¤hriger Libyer soll innerhalb weniger Stunden gleich mehrfach zugestochen haben: Zwei Wiener wurden dabei verletzt und mussten im Spital versorgt werden.

Bekam keinen Joint: Libyer stach zu

Der erste Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend im Bereich des Vogelweidparks in Rudolfsheim-FÃ¼nfhaus. Laut Ermittlungen soll der TatverdÃ¤chtige eine Person nach einem Joint gefragt haben. Als diese die Anfrage verneinte, soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 23-JÃ¤hrige das Opfer mit einem Messer verletzte. Der Mann wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Nur wenige Stunden spÃ¤ter die nÃ¤chste Attacke

Nur wenige Stunden spÃ¤ter, gegen Mitternacht, soll derselbe TatverdÃ¤chtige erneut an einer Messerattacke beteiligt gewesen sein. Bei einer verbalen Auseinandersetzung, ebenfalls in Rudolfsheim-FÃ¼nfhaus, wurde eine weitere Person verletzt. Das Opfer erlitt oberflÃ¤chliche Verletzungen und wurde ebenfalls medizinisch versorgt.

Polizei traf schlafenden VerdÃ¤chtigen an

In den frÃ¼hen Morgenstunden wurde der Nordafrikaner schlieÃŸlich von der Polizei in einer Garage schlafend angetroffen und aufgrund der Personenbeschreibung wiedererkannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er festgenommen. Eine Vernehmung des Beschuldigten war bislang nicht mÃ¶glich, da sein Zustand laut Polizei beeintrÃ¤chtigt war. Die weiteren Ermittlungen fÃ¼hrt das Landeskriminalamt Wien, AuÃŸenstelle West. Quelle: LPD Wien