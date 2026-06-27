Innerhalb weniger Stunden soll der Nordafrikaner in Rudolfsheim-FÃ¼nfhaus zwei Menschen mit einem Messer verletzt haben (Symbolbild).

Foto: leo2014 / pixabay.com

Wien-Rudolfsheim-FÃ¼nfhaus

27. Juni 2026 / 14:20 Uhr

Libyer stach innerhalb weniger Stunden zweimal zu

Ein 23-jÃ¤hriger Libyer soll innerhalb weniger Stunden gleich mehrfach zugestochen haben: Zwei Wiener wurden dabei verletzt und mussten im Spital versorgt werden.

Bekam keinen Joint: Libyer stach zu

Der erste Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend im Bereich des Vogelweidparks in Rudolfsheim-FÃ¼nfhaus. Laut Ermittlungen soll der TatverdÃ¤chtige eine Person nach einem Joint gefragt haben. Als diese die Anfrage verneinte, soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 23-JÃ¤hrige das Opfer mit einem Messer verletzte. Der Mann wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Nur wenige Stunden spÃ¤ter die nÃ¤chste Attacke

Nur wenige Stunden spÃ¤ter, gegen Mitternacht, soll derselbe TatverdÃ¤chtige erneut an einer Messerattacke beteiligt gewesen sein. Bei einer verbalen Auseinandersetzung, ebenfalls in Rudolfsheim-FÃ¼nfhaus, wurde eine weitere Person verletzt. Das Opfer erlitt oberflÃ¤chliche Verletzungen und wurde ebenfalls medizinisch versorgt.

Polizei traf schlafenden VerdÃ¤chtigen an

In den frÃ¼hen Morgenstunden wurde der Nordafrikaner schlieÃŸlich von der Polizei in einer Garage schlafend angetroffen und aufgrund der Personenbeschreibung wiedererkannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er festgenommen. Eine Vernehmung des Beschuldigten war bislang nicht mÃ¶glich, da sein Zustand laut Polizei beeintrÃ¤chtigt war. Die weiteren Ermittlungen fÃ¼hrt das Landeskriminalamt Wien, AuÃŸenstelle West. Quelle: LPD Wien

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

27.

Juni

14:20 Uhr
27. Juni 2026

Libyer stach innerhalb weniger Stunden zweimal zu

27. Juni 2026

Linke beschmieren TraditionsgeschÃ¤ft – Freiheitliche protestieren

27. Juni 2026

EmpÃ¶rung vor Grazer Wahl: Gerald Grosz als â€žschwuler Judeâ€œ diffamiert

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Die WM-Inszenierung der Regierung fliegt ihnen um die Ohren!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.