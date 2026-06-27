Gerald Grosz sieht die Verantwortlichen hinter dem abstoÃŸenden Sujet in der linken Szene.

Foto: Alois Endl

linke Ideologie

27. Juni 2026 / 11:34 Uhr

EmpÃ¶rung vor Grazer Wahl: Gerald Grosz als â€žschwuler Judeâ€œ diffamiert

Vor der Grazer Wahl sorgt ein im Netz kursierendes Sujet fÃ¼r EmpÃ¶rung. Der Polit-Blogger Gerald Grosz wurde darin als â€žschwuler Judeâ€œ diffamiert und mit weiteren abwertenden Darstellungen versehen.

â€žSo sind sie, die Linken!â€œ

Das Motiv zeigt ihn unter anderem in einem pinken Trainingsanzug mit Regenbogenstreifen sowie mit Kippa und Payot. Laut Grosz handelt es sich um einen gezielten Angriff aus dem politischen Umfeld. Er macht dafÃ¼r Akteure aus dem linken Lager in Graz verantwortlich und spricht von antisemitischer und homophober Hetze. â€žSo sind sie, die Linken!â€œ, zeigte sich Grosz Ã¼ber die geschmacklosen Darstellungen empÃ¶rt. â€žNationaler Sozialismus und internationaler Sozialismus reichen sich herzlich die Hand â€“ braun und rot, endlich vereint im Hass.â€œ Wer das kritisiere, werde sofort als â€žschwuler Judeâ€œ gebrandmarkt und fertiggemacht. â€žEin echter Skandalâ€œ, findet Grosz.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Keine Distanzierung von Kommunisten

Von der kommunistischen Grazer BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr und ihrer KPÃ–-Jugend, die â€žungeniert auf Grazer StraÃŸen ‘Intifada’ gegen Israel brÃ¼llenâ€œ, sei â€žnatÃ¼rlich keine Distanzierung zu erwartenâ€œ. FÃ¼r den bekannten Polit-Blogger ist klar: â€žDie Masken fallen â€“ und das rote Braun zeigt sein wahres Gesicht.â€œ

â€žDie wahre Fratze von Kommunisten und Sozialistenâ€œ

Auch auf Facebook sprach er Klartext: â€žBei der Regenbogenparade stehen die Linken in der ersten Reihe und posieren fÃ¼rs Foto â€“ wenn es aber parteipolitisch passt, dann wird die HomosexualitÃ¤t zum Kampfbegriff und der Jude gleich mitgeliefert.â€œ So schnell hÃ¤tten die â€žlinken SaubermÃ¤nnerâ€œ aus ihrem eigenen Desaster in Graz den â€žschwulen Judenâ€œ kreiert. Grosz weiter:

FleiÃŸige Antisemiten und versteckte Homophobe sind sie in Wahrheit. Sie missbrauchen alles und jeden, nur um ihr buntes RÃ¶sslein zu reiten. Das ist die wahre Fratze von Kommunisten und Sozialisten. Ekelhaft.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

27.

Juni

11:34 Uhr
27. Juni 2026

EmpÃ¶rung vor Grazer Wahl: Gerald Grosz als â€žschwuler Judeâ€œ diffamiert

27. Juni 2026

Von der Leyens Chat-Nachrichten mit Selenskyj bleiben unter Verschluss

27. Juni 2026

Neue Eckartschrift passend zur Jahreszeit: Der Humor stirbt zuallerletzt

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Die WM-Inszenierung der Regierung fliegt ihnen um die Ohren!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.