EmpÃ¶rung vor Grazer Wahl: Gerald Grosz als â€žschwuler Judeâ€œ diffamiert

Vor der Grazer Wahl sorgt ein im Netz kursierendes Sujet fÃ¼r EmpÃ¶rung. Der Polit-Blogger Gerald Grosz wurde darin als â€žschwuler Judeâ€œ diffamiert und mit weiteren abwertenden Darstellungen versehen.

â€žSo sind sie, die Linken!â€œ

Das Motiv zeigt ihn unter anderem in einem pinken Trainingsanzug mit Regenbogenstreifen sowie mit Kippa und Payot. Laut Grosz handelt es sich um einen gezielten Angriff aus dem politischen Umfeld. Er macht dafÃ¼r Akteure aus dem linken Lager in Graz verantwortlich und spricht von antisemitischer und homophober Hetze. â€žSo sind sie, die Linken!â€œ, zeigte sich Grosz Ã¼ber die geschmacklosen Darstellungen empÃ¶rt. â€žNationaler Sozialismus und internationaler Sozialismus reichen sich herzlich die Hand â€“ braun und rot, endlich vereint im Hass.â€œ Wer das kritisiere, werde sofort als â€žschwuler Judeâ€œ gebrandmarkt und fertiggemacht. â€žEin echter Skandalâ€œ, findet Grosz.

Keine Distanzierung von Kommunisten

Von der kommunistischen Grazer BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr und ihrer KPÃ–-Jugend, die â€žungeniert auf Grazer StraÃŸen ‘Intifada’ gegen Israel brÃ¼llenâ€œ, sei â€žnatÃ¼rlich keine Distanzierung zu erwartenâ€œ. FÃ¼r den bekannten Polit-Blogger ist klar: â€žDie Masken fallen â€“ und das rote Braun zeigt sein wahres Gesicht.â€œ

â€žDie wahre Fratze von Kommunisten und Sozialistenâ€œ

Auch auf Facebook sprach er Klartext: â€žBei der Regenbogenparade stehen die Linken in der ersten Reihe und posieren fÃ¼rs Foto â€“ wenn es aber parteipolitisch passt, dann wird die HomosexualitÃ¤t zum Kampfbegriff und der Jude gleich mitgeliefert.â€œ So schnell hÃ¤tten die â€žlinken SaubermÃ¤nnerâ€œ aus ihrem eigenen Desaster in Graz den â€žschwulen Judenâ€œ kreiert. Grosz weiter: