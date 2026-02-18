â€žRTVâ€œ in Gefahr: Gerichtsstreit mit Bohrn Mena bedroht Existenz

Sebastian Bohrn Mena hat gegen den alternativen Sender RTV Klage eingebracht. Der Streitwert ist enorm und liegt bei mehr als 80.000 Euro â€“ was den Sender vor existentielle Probleme stellt.

RTV steht vor dem Aus

Am Freitag findet die Hauptverhandlung vor dem Landesgericht Krems statt. FÃ¼r RTV steht dabei alles auf dem Spiel: Sollte Bohrn Mena Recht bekommen, mÃ¼sste der Sender Gerichts- und Anwaltskosten Ã¼bernehmen, aber auch Schadensersatz leisten. Allein die Anwaltskosten kÃ¶nnten sich laut RTV im hohen fÃ¼nfstelligen Bereich bewegen â€“ eine enorme Bedrohung fÃ¼r die kleine Redaktion.

Bohrn Mena fÃ¼hlte sich herabgewÃ¼rdigt

Anlass sind drei Bildmontagen, auf denen Bohrn Mena dargestellt wurde. Wie berichtet, hieÃŸ es in einem Anwaltsbrief, â€ždie HerabwÃ¼rdigungâ€œ werde â€ždurch die symbolisch aufgeladene Bildkomposition potenziertâ€œ. Bohrn Mena wÃ¼rde bewusst zwischen zwei mÃ¤chtigen Symbolen platziert, dem Laptop und der Statue Justitia. Im Kontext der Begleittexte, die dem KlÃ¤ger â€ždigitalen Terror bei Paragraphen und einen Klagerauschâ€œ vorwerfen, entfalte diese Kombination eine verheerende Wirkung, so die Argumentation. RTV-Chefredakteur Nico Schott hatte sich bereits dazu geÃ¤uÃŸert:

Gerade bei Sebastian Bohrn Mena, der jahrelang in Fellner Live mit Ã¼belsten Beschimpfungen und Provokationen aufgefallen ist â€“ man erinnere sich nur an seinen berÃ¼chtigten Satz: â€žFlammenwerfer statt Wasserwerfer gegen friedliche Corona-Demonstrantenâ€˜â€œ â€“ und jetzt: Wer ihn kritisiert, wird verklagt.

RTV spricht von â€žDoppelmoralâ€œ

Der Sender weist den Vorwurf einer Entstellung zurÃ¼ck. Die Redaktion betonte, bei den Montagen handle es sich um politische Satire: â€žDabei wurde er aus unserer Sicht niemals entstelltâ€œ, sagte Schott nun gegenÃ¼ber unzensuriert. Als Vergleich nennt die Redaktion frÃ¼here FÃ¤lle satirischer Darstellungen, etwa â€žJÃ¶rg Haider mit HitlerbÃ¤rtchenâ€œ oder â€žDonald Trump mit HitlergruÃŸâ€œ â€“ Darstellungen, die zwar einst kontrovers, aber Teil der Ã¶ffentlichen Debatte gewesen seien. Jetzt aber treffe es offenbar einen linken Aktivisten, und plÃ¶tzlich werde aus einer harmlosen Bildmontage eine Krise, eine Katastrophe, beklagte Schott.

Er sprach von einer â€žDoppelmoralâ€œ: Diese sei offensichtlich und zeige, wie unterschiedliche MaÃŸstÃ¤be angewendet wÃ¼rden, je nachdem, wer betroffen sei.

Fall wirft Grundsatzfragen auf

Schott warnt vor den Folgen: â€žFÃ¼r uns steht mit dieser Klage wirklich alles auf dem Spiel. Der Betrag ist enorm und kÃ¶nnte unsere Arbeit massiv einschrÃ¤nken.â€œ Der Fall werfe nicht nur grundsÃ¤tzliche Fragen zur Meinungsfreiheit auf, sondern verdeutliche auch die Ungleichbehandlung in der medialen Berichterstattung, lieÃŸ die Redaktion mitteilen. Die Entscheidung des Landesgerichts Krems wird in den kommenden Monaten erwartet.

â€žBevor es zu spÃ¤t istâ€œ: Sender bittet um UnterstÃ¼tzung

Auch in den eigenen Nachrichten am gestrigen Dienstag warnte der Sender eindringlich: Zu sehen war lediglich ein Testbild â€“ und ein Aufruf: RTV kÃ¶nne man finanziell unterstÃ¼tzen. Unter der IBAN-Nummer AT85 1500 0002 5114 1669 kann gespendet werden.

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