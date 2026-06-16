Ã–konom hÃ¤lt Bargeld als Schutz fÃ¼r VermÃ¶gen und PrivatsphÃ¤re

Der deutsch-amerikanische Ã–konom und Publizist Max Otte hat ein neues Buch geschrieben. Es trÃ¤gt den Titel “Rettet unser Bargeld: Digitaler Euro und VermÃ¶gensregister – schÃ¼tzen Sie VermÃ¶gen und PrivatsphÃ¤re.” Ein Werk, welches wir nÃ¤her betrachten sollten.

Ã–konom warnt vor Bargeldabschaffung

Otte, der als parteiloser Kandidat der AfD bei der Wahl des deutschen BundesprÃ¤sidenten 2022 antrat, warnt in diesem 160 Seiten starken Sachbuch vor dem digitalen Euro. Besagter digitaler Euro wÃ¼rde vollstÃ¤ndige Kontrolle und Ãœberwachung der BÃ¼rger bedeuten. Die Folge wÃ¤re das Sperren unliebsamer Zahlungen durch die Regierung oder durch die den Altparteienpolitikern hÃ¶rigen Banken, der Ausschluss von Menschen aus dem Wirtschaftsverkehr und gezielte Enteignungen quasi auf Knopfdruck. Derartiges passiert bereits jetzt, aber noch kÃ¶nnen regierungskritische BÃ¼rger Bargeld verwenden.

Eine Abschaffung des Bargeldes zu Gunsten des digitalen Euros wÃ¼rde ihnen diese gedruckte Freiheit wegnehmen. Die Folge wÃ¤re eine noch leichtere Verfolgung und Bestrafung oppositioneller Meinungen durch das System der Eurokraten. Otte zeigt auch fÃ¼r den Laien leicht verstÃ¤ndlich, welche Gefahren mit der Abschaffung des Bargeldes drohen.

Totale Kontrolle

â€žIn den Jahren 2020 bis 2022 wurde im Zuge der sogenannten COVID-“Pandemie” unsere Freiheit so stark eingeschrÃ¤nkt, wie sonst nur in Kriegszeiten oder totalitÃ¤ren Staaten. Nach einer kurzen Phase der Lockerung soll nun mit der EinfÃ¼hrung des digitalen Euro die totale Kontrolle Ã¼ber unser Leben zementiert werdenâ€œ, warnt Otte. Und so wird es kommen, aber nur wenn wir BÃ¼rger es zulassen und tatenlos hinnehmen.

Max Otte, Rettet unser Bargeld: Digitaler Euro und VermÃ¶gensregister – schÃ¼tzen Sie VermÃ¶gen und PrivatsphÃ¤re, Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag, 160 Seiten, Druckausgabe 18,00 Euro, Kindl 14,99 Euro.