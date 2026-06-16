Babis schafft RundfunkgebÃ¼hr ab und reduziert staatliche Mittel fÃ¼r Radio und Fernsehen

Die tschechische Regierung unter Andrej Babis (Partei ANO) hat gestern, Montag, die Abschaffung der RundfunkgebÃ¼hr beschlossen. In Zukunft sollen die Ã¶ffentlich-rechtlichen Medien â€“ das Tschechische Fernsehen (ÄŒT) und der Tschechische Rundfunk (ÄŒRo) â€“ direkt aus dem Staatshaushalt finanziert werden.

Druck auf mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz

Wie Radio Prague International berichtet, werden dem TV-Medium CT auch die staatlichen Mittel gekÃ¼rzt – und zwar um eine Milliarde Kronen (ca. 41,4 Millionen Euro) weniger, als dem Sender im laufenden Haushaltsjahr zur VerfÃ¼gung steht. Kulturminister Oto Klempir (Motoristenpartei) betonte, dass dieser Schritt den Druck auf die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Ã¶ffentlich-rechtlichen Medien erhÃ¶hen werde. Die Regelung soll mit Anfang 2027 in Kraft treten.