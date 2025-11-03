Asyl nur noch in Ausnahmefällen: Kickl-Verbündeter Babis greift durch!

Nach dem klaren Wahlsieg von Andrej Babis (69) bei der Parlamentswahl in Tschechien wurde heute, Montag, in Prag der Koalitionsvertrag von drei Parteien unterzeichnet. Damit steht fest: In der Asyl-Politik gibt es einen Paradigmenwechsel.

Koalition mit Patrioten und EU-Skeptikern

Die ANO-Bewegung von Babis, die EU-skeptischen Motoristen von Petr Macinka und die patriotische, EU-skeptische Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen und stellen im 200-köpfigen Abgeordnetenhaus mit 108 Stimmen die Mehrheit.

Paradigmenwechsel in Asylpolitik

Babis gilt als enger Verbündeter von Herbert Kickl und ist mit seiner Partei ANO – wie auch die FPÖ – in der drittstärksten Fraktion des Europaparlaments, Patrioten für Europa, eingebunden. Wenig überraschend ist es daher, dass sich die Asylpolitik gegenüber jener seines Vorgängers, Petr Fiala von der liberal-konservativen Partei ODS, entscheidend ändern wird.

Ablehnung des EU-Migrationspakts

Im Koalitionspapier wurde vereinbart, dass das künftige Kabinett ein neues Migrations- und Asylgesetz ausarbeiten soll – mit dem Ziel, Asyl nur noch in genau definierten Ausnahmefällen zu gewähren. Weiters sieht die Dreier-Koalition um den künftigen Ministerpräsidenten Babis eine „Null-Toleranz-Politik“ gegenüber illegaler Migration und die eindeutige Ablehnung des EU-Migrationspakts vor.

Gesetz für Volksabstimmungen

Neu in Tschechien ist auch, dass erstmals ein Gesetz zur Abhaltung von Volksabstimmungen vorbereitet und damit für mehr Demokratie im Land gesorgt wird.