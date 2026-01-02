FPÃ–-Delegationsleiter Harald Vilimsky sieht in den neuesten Schikanen aus BrÃ¼ssel gegenÃ¼ber Ungarn eine parteipolitisch motivierte Ungleichbehandlung.

Foto: FPÃ– TV

EuropÃ¤ische Union

2. JÃ¤nner 2026 / 11:09 Uhr

EU sanktioniert missliebiges Ungarn: Erneut Milliarden fÃ¼r Reformen eingefroren

Ungarn verliert wegen angeblicher VerstÃ¶ÃŸe gegen die Rechtstaatlichkeit erneut AnsprÃ¼che auf EU-Gelder in MilliardenhÃ¶he. Nachdem bereits 17 Milliarden Euro eingefroren wurden, steht eine weitere Milliarde, vorgesehen fÃ¼r strukturschwache Gebiete, der Regierung in Budapest nicht mehr zur VerfÃ¼gung.

Unbequeme Regierung in Budapest wird diszipliniert

Die Entscheidung der EU-Kommission, Ungarn erneut Milliardenhilfen zu verweigern, sei keine Frage der Rechtsstaatlichkeit, sondern ein klar politisch motivierter Schritt zur Disziplinierung einer unbequemen Regierung â€“ so zumindest Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im EU-Parlament:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Die Kommission instrumentalisiert EU-Gelder, um einen Regierungswechsel in Budapest herbeizufÃ¼hren â€“ das ist keine Verteidigung europÃ¤ischer Werte, sondern Missbrauch von Macht.

Bis 2025 hÃ¤tte Ungarn Reformauflagen erfÃ¼llen mÃ¼ssen. Die Entscheidung, die Gelder zurÃ¼ckzuhalten, sei “willkÃ¼rlich und entlarvt die Rechtsstaats-Rhetorik als taktisches Mittel. Es geht darum, politisch unliebsame Akteure unter Druck zu setzen.â€œ

BrÃ¼ssel straft Ungarn â€“ und bleibt bei eigenen Skandalen still

Vilimsky forderte ein Ende der parteipolitischen Ungleichbehandlung und verwies auf die Doppelmoral der EU:

WÃ¤hrend man Ungarn Ã¶ffentlich abstraft, bleibt man bei eigenen Skandalen wie dem geheimgehaltenen Pfizer-Impfstoffdeal, dem Katargate-Korruptionssumpf oder dubiosen Praktiken im AuswÃ¤rtigen Dienst (EEAS) auffÃ¤llig still. Hier wÃ¤re AufklÃ¤rung dringend nÃ¶tig

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

9.

Apr

17:14 Uhr
9. April 2026

AntiweiÃŸe Wohnpolitik in New York: Mamdani will Schwarze und Latinos bevorzugen

9. April 2026

4,8 Millionen Euro Schaden: Migranten-Netzwerk soll Staat betrogen haben

9. April 2026

ZerfÃ¤llt die westliche Ordnung? Trump stellt nach WHO-Austritt nun auch die NATO infrage

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Start zum Pensionisten-Volksbegehren â€“ Fairness fÃ¼r die Ã¶sterreichischen Senioren!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.