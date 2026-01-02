EU sanktioniert missliebiges Ungarn: Erneut Milliarden fÃ¼r Reformen eingefroren

Ungarn verliert wegen angeblicher VerstÃ¶ÃŸe gegen die Rechtstaatlichkeit erneut AnsprÃ¼che auf EU-Gelder in MilliardenhÃ¶he. Nachdem bereits 17 Milliarden Euro eingefroren wurden, steht eine weitere Milliarde, vorgesehen fÃ¼r strukturschwache Gebiete, der Regierung in Budapest nicht mehr zur VerfÃ¼gung.

Unbequeme Regierung in Budapest wird diszipliniert

Die Entscheidung der EU-Kommission, Ungarn erneut Milliardenhilfen zu verweigern, sei keine Frage der Rechtsstaatlichkeit, sondern ein klar politisch motivierter Schritt zur Disziplinierung einer unbequemen Regierung â€“ so zumindest Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im EU-Parlament:

Die Kommission instrumentalisiert EU-Gelder, um einen Regierungswechsel in Budapest herbeizufÃ¼hren â€“ das ist keine Verteidigung europÃ¤ischer Werte, sondern Missbrauch von Macht.

Bis 2025 hÃ¤tte Ungarn Reformauflagen erfÃ¼llen mÃ¼ssen. Die Entscheidung, die Gelder zurÃ¼ckzuhalten, sei “willkÃ¼rlich und entlarvt die Rechtsstaats-Rhetorik als taktisches Mittel. Es geht darum, politisch unliebsame Akteure unter Druck zu setzen.â€œ

BrÃ¼ssel straft Ungarn â€“ und bleibt bei eigenen Skandalen still

Vilimsky forderte ein Ende der parteipolitischen Ungleichbehandlung und verwies auf die Doppelmoral der EU: