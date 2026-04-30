Der designierte ungarische MinisterprÃ¤sident PÃ©ter Magyar hat bei seiner ersten Reise nach BrÃ¼ssel versucht, die Freigabe von EU-Milliarden zu erreichen. Den EU-Beitritt der Ukraine will er von den Rechten der ungarischen Minderheit abhÃ¤ngig machen.

Blockierte EU-Milliarden sollen freigegeben werden

Magyar traf EU-RatsprÃ¤sident AntÃ³nio Costa und KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und vereinbarte fÃ¼r Ende Mai eine weitere GesprÃ¤chsrunde, um rund 33 Milliarden Euro (darunter 17 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds), die aufgrund von angeblichen Korruptions- und Rechtsstaatsproblemen blockiert sind, freizugeben. Magyar betonte, dies wÃ¼rde die ungarische Wirtschaft ankurbeln und stehe nicht im Zusammenhang mit der Ukraine.

Ukraine schikaniert ungarische Minderheit

Magyar schlug ein symbolisches Treffen mit PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj Anfang Juni in Berehowe (ungarisch: BeregszÃ¡sz) vor, einer mehrheitlich ungarisch geprÃ¤gten Stadt in Transkarpatien. Dort fordert er die Aufhebung von EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r die ungarische Minderheit in den Bereichen Kultur, Sprache, Bildung und Verwaltung â€“ als Bedingung fÃ¼r bessere Beziehungen und Ungarns UnterstÃ¼tzung bei den EU-Beitrittsverhandlungen der Ukraine. Er lobte ukrainische Ã„nderungen im Bildungsbereich im Jahr 2025 als â€žpositives Signalâ€œ, hielt sie jedoch fÃ¼r unzureichend.

Ukraine widerspricht: Keine Diskriminierung von Ungarn

Der BÃ¼rgermeister von Berehowe, ZoltÃ¡n BabjÃ¡k, der Magyar in Budapest traf, widersprach scharf: Die ungarische Minderheit genieÃŸe volle staatliche UnterstÃ¼tzung; ihre Rechte seien gesetzlich geregelt und wÃ¼rden umgesetzt, ohne systematische Verletzungen. Selenskyj engagiere sich persÃ¶nlich, wie mehrere Treffen belegten. BabjÃ¡k hob zudem Infrastrukturprojekte hervor: ein Rehabilitationszentrum, eine MÃ¼lltrennungsanlage und eine UmgehungsstraÃŸe â€“ finanziert aus Staats- und Lokalbudgets sowie mit UnterstÃ¼tzung von EU-Partnern.

Magyar lehnt schnellen Ukraine-Beitritt ab

Ungarn blockierte unter dem bisherigen MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n 17 Milliarden Euro aus dem SAFE-Verteidigungsfonds sowie das 90-Milliarden-Euro-EU-Darlehen fÃ¼r Kiew; Magyar signalisiert Kooperation, lehnt jedoch einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine wÃ¤hrend des Kriegs ab. Er erkennt die Ukraine als Kriegsopfer an und plant keine Vetos, solange Minderheitenrechte geklÃ¤rt sind. Unter OrbÃ¡n blockierte Ungarn jahrelang Nato- und EU-Hilfen fÃ¼r die Ukraine wegen der UnterdrÃ¼ckung der ungarischen Minderheit â€“ ein Druckmittel seit den diskriminierenden Sprachgesetzen von 2014 und 2017.