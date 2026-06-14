SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer musste das viel kritisierte Doppelbudget in der ORF-â€žPressestundeâ€œ verteidigen. Er zeigte sich weiterhin von den geplanten SparmaÃŸnahmen Ã¼berzeugt â€“ und steht damit weitgehend alleine da.

Foto: Screenshot on.orf.at

Doppelbudget 2027/28

14. Juni 2026 / 14:02 Uhr

â€žGlatte Mogelpackungâ€œ: FPÃ– zerlegt Marterbauers Budgetverteidigung

SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer hat sich am heutigen Sonntag in der ORF-â€žPressestundeâ€œ gegen die vielfÃ¤ltige Kritik an seinem Doppelbudget zur Wehr gesetzt. Die Argumentation kam jedoch nicht Ã¼berall gut an: Marterbauer verkaufe SteuererhÃ¶hungen als Sparpaket, kritisiert die FPÃ–.

Marterbauer bleibt hoffnungslos optimistisch

Der Finanzminister zeigte sich frustriert: â€žAuf der einen Seite jammern alle, dass bei ihnen gespart wird, andererseits wirft man mir vor, dass nicht genug gespart wird.â€œ Der problematischen Verteilungswirkung bestimmter MaÃŸnahmen will sich Marterbauer bewusst sein. Bei hÃ¶heren ArbeitslosenversicherungsbeitrÃ¤gen fÃ¼r Niedrigverdiener sei die Verteilungswirkung zwar â€žgrundsÃ¤tzlich negativâ€œ, aber das Budget insgesamt sei â€ždurchaus in Ordnungâ€œ. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das vorgelegte Budget ausreichen werde, um das Budgetdefizit bis 2028 auf die erlaubten drei Prozent des BIP zu senken.


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Finanzminister relativiert Nationalbank-EinschÃ¤tzung

Mit dieser EinschÃ¤tzung steht er allerdings weitgehend alleine da: Die Prognose der Nationalbank (OeNB), wonach die geplante Konsolidierung aus ihrer Sicht nicht ausreichen wÃ¼rde (unzensuriert berichtete), erklÃ¤rte Marterbauer teilweise mit angeblichen statistischen Effekten. AuÃŸerdem gebe es Unterschiede bei der EinschÃ¤tzung der HÃ¶he des kÃ¼nftigen EU-Beitrags sowie hinsichtlich der LÃ¤nder und Gemeinden.

Dass die Konsolidierung vor allem Ã¼ber einnahmenseitige und nicht Ã¼ber ausgabenseitige MaÃŸnahmen erfolge, verteidigte Marterbauer als notwendig. Dadurch werde der Konsum weniger gedÃ¤mpft, zudem seien die MaÃŸnahmen aus Verteilungsgesichtspunkten gÃ¼nstiger. DafÃ¼r, â€žmit der Axtâ€œ in das Sozialsystem einzugreifen oder das Gesundheits- und Bildungssystem zu zerstÃ¶ren, wie dies von manchen Seiten gefordert werde, sei er jedenfalls nicht zu haben.

Mehrkosten fÃ¼r Ã¤ltere Arbeitnehmer ohne groÃŸe Wirkung

Marterbauer verteidigte auch die ErhÃ¶hung der BeitrÃ¤ge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) fÃ¼r Ã¤ltere Arbeitnehmer. Das sei ein Vorschlag der Unternehmen gewesen, aber er glaube nicht, dass die Auswirkungen der MaÃŸnahme sehr stark sein wÃ¼rden. Auch die ErhÃ¶hung der BeitrÃ¤ge zur Arbeitslosenversicherung fÃ¼r Personen mit niedrigen Einkommen sei nicht seine â€žerste WunschmaÃŸnahmeâ€œ gewesen.

Weniger Geld fÃ¼r Pensionisten soll Ausgabenwachstum senken

Eine ErhÃ¶hung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters lehnte Marterbauer einmal mehr ab. Das wÃ¼rde ihm auch fÃ¼r das aktuelle Budget nicht helfen, argumentierte er. Durch die nicht vollstÃ¤ndige Valorisierung der Pensionen dÃ¤mpfe man jedoch langfristig das Ausgabenwachstum bei den Pensionen. DafÃ¼r, das funktionierende Pensionssystem zu zerschlagen, stehe er nicht bereit.

BundeslÃ¤nder mÃ¼ssen verhandeln

Mit der Lohnnebenkostensenkung, die den Faktor Arbeit entlaste, werde etwas Dramatik aus den Lohnverhandlungen genommen. Er zeigte sich erneut zuversichtlich, dass es in den Verhandlungen mit den BundeslÃ¤ndern, die Widerstand gegen einen Beitrag zur Gegenfinanzierung leisten, zu einer Einigung kommen werde. Man sei in guten GesprÃ¤chen, die Stimmung sei sachlich. Am kommenden Mittwoch gibt es die nÃ¤chste Verhandlungsrunde mit den Landesfinanzreferenten, vielleicht werde dort bereits eine Einigung erzielt.

Marterbauers Rechtfertigungen als reine SchÃ¶nrednerei

Als â€žSchÃ¶nrednerei und den durchschaubaren Versuch, den BÃ¼rgern ein â€šX fÃ¼r ein Uâ€˜ zu verkaufenâ€œ, kritisierte FPÃ–-Budgetsprecher Arnold Schiefer Marterbauers AusfÃ¼hrungen. â€žWenn ein Finanzminister ein Budget, das laut seinen eigenen Angaben zu 70 Prozent auf neuen Belastungen fÃ¼r die BÃ¼rger und Betriebe beruht, als â€šSparbudgetâ€˜ bezeichnet, dann ist das eine glatte Mogelpackungâ€œ, stellte er klar. Hier werde nicht gespart, sondern den hart arbeitenden Menschen und den Unternehmen Geld genommen, um ein aufgeblÃ¤htes System weiter zu finanzieren.

Fazit: â€žVon einer echten Entlastung oder gar einer Trendwende kann keine Rede sein.â€œ Es sei fÃ¼r die BevÃ¶lkerung wenig glaubwÃ¼rdig, wenn die Regierung von Einsparungen spreche, in Wahrheit aber 76 Milliarden Euro neue Schulden aufgebaut wÃ¼rden.

Wo bleiben die Reformen?

Auch den Reformwillen der Verlierer-Ampel stellte Schiefer infrage und fragte: â€žWo bleiben die groÃŸen, notwendigen Strukturreformen?â€œ Man hÃ¶re zwar â€žwohlklingende AnkÃ¼ndigungen zur KÃ¼rzung von FÃ¶rderungen, aber die ersten Zahlen sind ernÃ¼chterndâ€œ. Ein â€žechtes AufrÃ¤umen in der FÃ¶rderlandschaft und eine RÃ¼ckkehr zum Vorkrisenniveauâ€œ, wie man es 2019 unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung mit einem Nulldefizit geschafft habe, wÃ¼rde ein Potenzial von mehreren Milliarden Euro freimachen, argumentierte der blaue Mandatar. Stattdessen wÃ¼rden â€žhomÃ¶opathische Dosen verabreichtâ€œ.

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