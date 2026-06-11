â€žVerkauft als Entlastung, geliefert werden Belastungâ€œ! Experten zerreiÃŸen Marterbauers Budget

â€žMehr Kontrolle, mehr BÃ¼rokratie und hÃ¶here Belastungen statt echter Strukturreformenâ€œ, bewertete FPÃ–-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm das von SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer vorgestellte Doppelbudget. Und siehe da: Damit liegt die Oppositionspolitikerin mit allen Finanzexperten des Landes auf einer Linie.
Hilfloser Spielball der Weltpolitik
Im ORF Radio Wien stieÃŸ FiskalratsprÃ¤sident Christoph Badelt ins gleiche Horn wie Kolm: Die einzige MaÃŸnahme, die er als Strukturreform ansehen wÃ¼rde, sei die Reduktion der Lohnnebenkosten, sagte er. Und der Chef der Agenda Austria, Franz Schellhorn, sagte unmittelbar nach der Budgetrede von Marterbauer:
Die Budgetrede in einem Satz: Wir sind der hilflose Spielball der Weltpolitik (Spoiler: DÃ¤nemark schreibt seit 2016 ÃœberschÃ¼sse), die Unternehmer treiben aus reiner Profitgier die Preise, aber mit vielen neuen WindrÃ¤dern wird alles wieder gut.
Dieselbe Zielgruppe wird be- und entlastet
Schellhorn schrieb auf der Agenda-Austria-Facebook-Seite, dass uns das Doppelbudget 2027/28 als Entlastung verkauft werden wÃ¼rde, doch geliefert bekÃ¤men wir neue Belastungen. Inzwischen werde dieselbe Zielgruppe gleichzeitig be- und entlastet â€“ â€žlinke Tasche, rechte Tascheâ€œ. Die Schuldenquote wÃ¼rde weiter steigen, die Zinslast explodieren. Die Konsolidierung des Budgets wÃ¼rde praktisch gÃ¤nzlich einnahmenseitig vorgenommen: â€žDasselbe Reformdefizit im neuen Kleidâ€œ.
“Ein Segen fÃ¼r das Land”
WÃ¤hrend also Ã–sterreichs Finanz-Fachleute wenig Gutes an den Budget-PlÃ¤nen der Verlierer-Ampel finden, fÃ¤llt Thomas Mayer, GrÃ¼ndungsredakteur der Tageszeitung Der Standard, vÃ¶llig aus der Reihe. Der frÃ¼here Philosophie- und Literatur-Student, der auch schon fÃ¼r den Falter arbeitete und womÃ¶glich mit den Zitaten der Marxisten in Marterbauers Budgetrede eine Freude gehabt hat, formulierte seine Sympathie fÃ¼r den SPÃ–-Finanzminister auf X in hÃ¶chsten TÃ¶nen:
Dieser vernÃ¼nftige, Ã¶konomisch und international top kompetente Finanzminister @MarterbauerM ist ein Segen fÃ¼r das Land #Ã–sterreich #Budgetrede
Viel Zustimmung bekommt Mayer unter seinem Beitrag nicht. â€žSatire bitte kennzeichnenâ€œ, heiÃŸt es etwa in den Kommentaren. Oder: â€žIdeologie ist keine Kompetenz, was Sie ja selber tÃ¤glich beweisenâ€œ.