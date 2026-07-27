VerstÃ¶rendes OGH-Urteil: Scharia-Scheidung kann auch in Ã–sterreich gÃ¼ltig sein

Der Oberste Gerichtshof (OGH) sorgt mit einem neuen Urteil fÃ¼r Entsetzen: Unter bestimmten UmstÃ¤nden kÃ¶nnte die VerstoÃŸung einer Frau nach islamischem Recht auch in Ã–sterreich gÃ¼ltig sein.

Erstfrau akzeptierte Zweitfrau nicht

Bei dem Urteil geht es um ein Ehepaar aus Gambia. 2009 kamen die beiden nach Wien. Der Mann heiratete â€“ wie es nach islamischem Recht erlaubt ist â€“ in Gambia eine zweite Frau. Als er seine Erstfrau davon in Kenntnis setzte, war diese alles andere als glÃ¼cklich darÃ¼ber. Der Moslem nutzte die Gelegenheit, um sie zu verstoÃŸen. Offiziell erfolgte dies in Banjul, der Hauptstadt des Landes, vor einem islamischen Gericht. In Ã–sterreich wurde die Scheidung zunÃ¤chst nicht anerkannt â€“ in den ersten beiden Instanzen wurde die Anerkennung abgelehnt.

Scharia-Scheidungen kÃ¶nnen in Ã–sterreich gelten

Jetzt das verstÃ¶rende Urteil des OGH: Eine im Ausland durchgefÃ¼hrte Scheidung kann auch hierzulande anerkannt werden â€“ und zwar auch dann, wenn sie auf der Scharia, der islamischen Rechtsordnung, beruht. Damit wurden die vorherigen Entscheidungen aufgehoben und die Rechtssache an die Vorinstanzen zurÃ¼ckverwiesen.

Keine generelle Anerkennung von islamischen VerstoÃŸungen

Das Gericht sprach von einer Einzelfallentscheidung. Es mÃ¼sse in jedem Fall geprÃ¼ft werden, ob eine solche Entscheidung aus dem Ausland die Voraussetzungen fÃ¼r eine Anerkennung in Ã–sterreich erfÃ¼llt. Dabei seien nicht nur das Ã¶sterreichische Recht, sondern auch die Bestimmungen des internationalen Privatrechts zu beachten.