Van der Bellen in Tracht

Van der Bellen im Trachtengewand. Solche Bilder mit dem BundesprÃ¤sidenten, die die Liebe zur Heimat zeigen sollten, tauchten zufÃ¤llig vermehrt vor Wahlen auf.

Foto: Peter Lechner/HBF

Salzburger Festspiele

27. Juli 2026 / 11:24 Uhr

Svazek: â€žVan der Bellen schwadronierte Ã¼ber Heimat, ohne Botschaft zu vermittelnâ€œ

â€žMit dem Begriff â€šHeimatâ€˜ wird viel gefÃ¤hrlicher BlÃ¶dsinn getriebenâ€œ, stellte BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen in seiner ErÃ¶ffnungsrede bei den Salzburger Festspielen fest. Das sei nichts als â€žSchwadronierenâ€œ, Ã¼bte Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÃ–) Kritik. 

Elefanten im Raum Aufmerksamkeit geschenkt

Auf ihrer Facebook-Seite zeigte sich Svazek von der Festspiel-Rede von Maria Kalesnikava, sie emigrierte aus Belarus unfreiwillig, beeindruckt: â€žEine Frau, die wie kaum eine andere glaubwÃ¼rdig Ã¼ber Freiheit sprechen kann, weil sie deren Wert und Preis am eigenen Leben erfahren hatâ€œ.

Dem gegenÃ¼ber stÃ¼nde ein BundesprÃ¤sident Van der Bellen, der Ã¼ber den Begriff â€žHeimatâ€œ schwadronierte und dabei dem sprichwÃ¶rtlichen Elefanten im Raum viel Aufmerksamkeit schenkte, ohne eine echte Botschaft zu vermitteln. Sein gewohnt legeres Auftreten mÃ¶ge fÃ¼r Lacher sorgen, wirke aber einem Staatsoberhaupt bei diesem Anlass Jahr fÃ¼r Jahr kaum angemessen.Â 

Zeitloser Pathos

TatsÃ¤chlich nannte Van der Bellen jene, die mit dem Begriff â€žHeimatâ€œ gefÃ¤hrlichen BlÃ¶dsinn treiben wÃ¼rden, nicht beim Namen. Ã„hnlich wie schon bei der ErÃ¶ffnung der Bregenzer Festspiele, wo das Staatsoberhaupt die Freiheit bedroht sah und auch nicht sagte, von wem dieser Wert in Gefahr gebracht wÃ¼rde. Die hÃ¼bsche Rede sei daher nicht mehr als ein zeitloser Pathos, befand der Innenpolitik-Experte der Kronen Zeitung, Claus PÃ¡ndi.

PlÃ¶tzlich in Tracht

Wenn Van der Bellen das Kaunertal in Tirol, wo er aufgewachsen ist, als seine Heimat benennt und plÃ¶tzlich unzÃ¤hlige Fotos in Tracht auftauchen â€“ und das zufÃ¤lligerweise auch noch kurz vor einer Wahl â€“ ist das aus seiner Sicht bestimmt erlaubt und normal. Und wenn das Nationalteam bei der FuÃŸball-Weltmeisterschaft in den USA spielt, wird das Staatsoberhaupt plÃ¶tzlich zum Heimat liebenden Patrioten, der an die Eltern appelliert, ihre Kinder trotz nÃ¤chstem Schultag doch lÃ¤nger aufbleiben zu lassen. 

Sind es aber andere, die die Heimat hervorheben, werden sie von Van der Bellen bezichtigt, viel gefÃ¤hrlichen BlÃ¶dsinn damit zu treiben. 

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