“Corona-Ã„rztin” Dr. Bianca Witzschel verlÃ¤sst Chemnitzer Knast und steht vor dem Nichts

Sie wollte keinen Trubel. Am Freitagvormittag verlieÃŸ Dr. Bianca Witzschel das Chemnitzer FrauengefÃ¤ngnis, ohne Kameras, ohne Jubel, nur mit dem Wunsch nach ein paar Tagen Ruhe bei ihren Katzen. Die 69-jÃ¤hrige FachÃ¤rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin sowie Pharmakologie und Toxikologie aus Moritzburg in Sachsen ist nach VerbÃ¼ÃŸung von zwei Dritteln ihrer Strafe auf freiem FuÃŸ â€“ und steht vor dem Nichts.

Jahre hinter Gittern fÃ¼r Atteste

Das Landgericht Dresden hatte sie zu zwei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, weil sie in Ã¼ber tausend FÃ¤llen unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben soll: Maskenbefreiungen, ImpfunfÃ¤higkeitsbescheinigungen und Atteste gegen PCR-Tests. Die Staatsanwaltschaft sprach von gewerbsmÃ¤ÃŸigem Handel und forderte ursprÃ¼nglich deutlich mehr. Dazu kamen ein dreijÃ¤hriges Berufsverbot und die Einziehung von rund 47.000 Euro. Fast anderthalb Jahre saÃŸ sie zuvor in Untersuchungshaft, dann kam sie unter Auflagen raus, bis sie im Februar 2026 die Reststrafe in Chemnitz antreten musste. Ein Antrag auf Halbstrafenaussetzung war abgelehnt worden. Jetzt setzte das Gericht das letzte Drittel zur BewÃ¤hrung aus â€“ zwei Tage vor dem geplanten Termin.

Existenz vernichtet, neue Gefahr im Anmarsch

WÃ¤hrend der Haft und davor wurde ihr Eigenheim mit Praxis in Moritzburg zwangsversteigert. Die Approbation ruht seit Jahren. Was bleibt, ist laut UnterstÃ¼tzern und Berichten aus ihrem Umfeld die pure Existenznot. Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat weitere Verfahren anhÃ¤ngig und strebt nach Angaben von Beobachtern eine Gesamtstrafe von mindestens vier Jahren an. Der Kampf ist also nicht vorbei.

Dank an die UnterstÃ¼tzer â€“ und der Blick nach vorn

Kaum drauÃŸen, meldete sich Dr. Bianca Witzschel selbst bei ihren UnterstÃ¼tzern.

Danke an alle UnterstÃ¼tzer! Ohne all die wunderbaren Menschen, die mir in meiner Haftzeit beigestanden haben, hÃ¤tte ich diese schwere Zeit nicht so gut Ã¼berstanden. Eure Bianca

Schon vor dem erneuten Haftantritt hatte sie betont, immer im Sinne ihrer Patienten gehandelt zu haben â€“ â€ždenn ich habe einen Eid geleistet, an den ich mich halteâ€œ. Der Kampf um Rehabilitation und gegen die drohenden weiteren Verfahren geht weiter.

SolidaritÃ¤t gegen den Apparat

Seit 2023 demonstrierten regelmÃ¤ÃŸig Menschen vor den GefÃ¤ngnistoren, organisiert unter anderem von den Freien Sachsen. AfD-Bundestagsabgeordnete wie Dr. Christina Baum setzten sich Ã¶ffentlich fÃ¼r sie ein und nannten die Behandlung einen Skandal. Eine Online-ErklÃ¤rung fÃ¼r ihre Freilassung unterschrieben Zehntausende. WÃ¤hrend Verantwortliche der Corona-Politik weitgehend ungeschoren blieben, landete die Ã„rztin, die nach eigener und UnterstÃ¼tzer-Darstellung Patienten vor MaÃŸnahmen schÃ¼tzen wollte, hinter Gittern. Jetzt ist sie drauÃŸen â€“ und muss von vorn beginnen.