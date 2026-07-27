â€žRechtlich okayâ€œ: Meinl Reisinger verteidigt Madrids Massen-Legalisierung illegaler Migranten

Spaniens Linksregierung hat Ã¼ber eine Million illegale Asylforderer auf dem Weg in die LegalitÃ¤t geschickt. Ã–sterreichs AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger findet den Schritt zwar kritisch, verteidigt aber dessen rechtliche Grundlage. In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÃ– macht die NEOS-Chefin klar: Die EU-VertrÃ¤ge erlauben Madrid diesen Alleingang.

Spanien legalisiert Illegale

Die spanische MaÃŸnahme richtet sich nach Angaben der Regierung in Madrid vor allem an lÃ¤nger im Land lebende Migranten, Ã¼berwiegend aus Lateinamerika. Sie sollen legal am Arbeitsmarkt teilnehmen und SozialversicherungsbeitrÃ¤ge zahlen. Die Antragsfrist endete Ende Juni 2026. Bis dahin gingen laut spanischen BehÃ¶rden und Medienberichten mehr als eine Million AntrÃ¤ge ein â€“ deutlich mehr als die ursprÃ¼nglich erwarteten rund 500.000. Voraussetzung war unter anderem ein Aufenthalt von mindestens fÃ¼nf Monaten vor dem 31. Dezember 2025 und keine Vorstrafen. Die endgÃ¼ltige Zahl der Bewilligungen steht noch aus, die AntrÃ¤ge werden bearbeitet.

Ã–sterreich schaut zu

Das Ã¶sterreichische AuÃŸenministerium erfuhr bereits im JÃ¤nner 2026 Ã¼ber die Botschaft in Madrid und Medienberichte von den PlÃ¤nen. Der endgÃ¼ltige Beschluss folgte im April. In ihrer Anfragebeantwortung betont Meinl-Reisinger, die Bundesregierung sehe den Schritt kritisch und befÃ¼rworte grundsÃ¤tzlich ein einheitliches europÃ¤isches Vorgehen in der Migrationspolitik. Konsequenzen jeglicher Art wurden jedoch nicht angekÃ¼ndigt.

â€žSelbst entscheiden dÃ¼rfenâ€œ

Gleichzeitig verweist die AuÃŸenministerin darauf, dass EU-Mitgliedstaaten nach den europÃ¤ischen VertrÃ¤gen selbst bestimmen dÃ¼rfen, wie viele DrittstaatsangehÃ¶rige sie zum Zweck der Arbeitsaufnahme zulassen. Eine Zustimmung anderer EU-Staaten sei rechtlich nicht vorgesehen. Fragen zu mÃ¶glichen Weiterwanderungen nach Ã–sterreich, Risikoanalysen oder SchutzmaÃŸnahmen lieÃŸ sie unbeantwortet. Diese Themen fielen nicht in den ZustÃ¤ndigkeitsbereich ihres Ressorts.