AuÃŸer Spesen nichts gewesen: Es gibt keine VertrÃ¤ge zu Gaslieferungen aus Katar

Im Jahr 2022 kÃ¼ndigte der damalige Ã–VP-Bundeskanzler Karl Nehammer an, Gas aus dem WÃ¼stenstaat Katar zu holen, um die AbhÃ¤ngigkeit von russischem Erdgas zu verringern. Sein Parteikollege, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, muss das Scheitern nun eingestehen.

Parlamentarische Anfragebeantwortung

AuslÃ¶ser der Debatte ist die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des FPÃ–-GeneralsekretÃ¤rs Christian Hafenecker an den Wirtschaftsminister. Demnach gibt es bis heute keine konkreten VertrÃ¤ge Ã¼ber FlÃ¼ssig-Erdgas-Lieferungen aus Katar und bislang auch keine tatsÃ¤chlichen Lieferungen nach Ã–sterreich.

Reine PR-Show

Hafenecker spricht deshalb von einer TÃ¤uschung der BevÃ¶lkerung. Die Regierung habe Ã¼ber Jahre â€žvon ,strategischen Partnerschaftenâ€˜ mit Katar gefaselt, wÃ¤hrend hinter den Kulissen absolut nichts passiert istâ€œ.

Die Anfragebeantwortung sei ein â€žOffenbarungseidâ€œ und zeige, dass die damaligen AnkÃ¼ndigungen nicht durch konkrete Vereinbarungen gedeckt gewesen seien.

Reisen auf Steuerzahlerkosten

Besonders scharf kritisiert die FPÃ– die Reisen von Regierungsmitgliedern in die Golfregion.

Das war keine verantwortungsvolle Energiepolitik, das war sÃ¼ndteurer Polit-Tourismus auf Kosten der Steuerzahler.

GroÃŸes Brimborium 2022

2022 waren Bundeskanzler Karl Nehammer, Energieministerin Leonore Gewessler (GrÃ¼ne) und Landwirtschafts- und Rohstoffministerin Elisabeth KÃ¶stinger (Ã–VP) in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und nach Katar gereist. Im Mittelpunkt standen GesprÃ¤che Ã¼ber Gasversorgung, mÃ¶gliche LNG-Lieferungen und nachhaltige Alternativen wie grÃ¼ner Wasserstoff.

Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde eine AbsichtserklÃ¤rung fÃ¼r eine Ã¶sterreichisch-emiratische Wasserstoffallianz unterzeichnet.

Verhandlungen mit OMV

Nehammer hatte Katar und die VAE damals als wichtige Partner und Energielieferanten bezeichnet. Ziel sei gewesen, die Gasversorgung fÃ¼r den kommenden Winter abzusichern und die Kooperationen in Energiefragen auszubauen.

Die OMV sollte auf Basis eines bereits bestehenden Abkommens GesprÃ¤che Ã¼ber LNG-Lieferungen aufnehmen.

Vier Jahre Stillstand

Gleichzeitig dÃ¤mpfte der Bundeskanzler die Erwartungen: Weder FlÃ¼ssiggas noch Wasserstoff wÃ¼rden kurzfristig nach Ã–sterreich flieÃŸen. DafÃ¼r mÃ¼ssten Transportwege und Infrastruktur angepasst werden; insbesondere seien zusÃ¤tzliche LNG-AnlandemÃ¶glichkeiten und andere Nord-SÃ¼d-Verbindungen in Europa notwendig.

Vier Jahre spÃ¤ter ist kein einziger Schritt dahin unternommen worden.

Ministerium verweist auf Diversifizierung

Das Wirtschaftsministerium weist den Vorwurf zurÃ¼ck, die internationale Energiepolitik sei wirkungslos geblieben. Hattmannsdorfer betont laut Stellungnahme, Ã–sterreichs Versorgung werde nicht auf einen einzelnen Lieferanten gestÃ¼tzt. FlÃ¼ssig-Erdgas werde Ã¼ber mehrere HerkunftslÃ¤nder und unterschiedliche Transportwege beschafft, um einseitige AbhÃ¤ngigkeiten zu verringern.

Viele leere Flugkilometer

Auch die Kontakte zu den Vereinigten Arabischen Emiraten verteidigt das Ministerium. Die Zusammenarbeit mit der OMV in der Region sei fÃ¼r Ã–sterreichs Stellung auf internationalen EnergiemÃ¤rkten relevant.

GesprÃ¤che und diplomatische Reisen seien Teil lÃ¤ngerfristiger BemÃ¼hungen in einem volatilen Energiemarkt, nicht bloÃŸ auf kurzfristige VertragsabschlÃ¼sse ausgerichtet.

Streit Ã¼ber politische Bilanz

FÃ¼r Hafenecker ist die Sache dennoch klar. Dass das Ministerium die geringen Mengen aus den Golfstaaten selbst als nicht entscheidend fÃ¼r Europa und Ã–sterreich einschÃ¤tze, mache die frÃ¼heren AnkÃ¼ndigungen aus Sicht der FPÃ– noch fragwÃ¼rdiger:

Man hat die sichere und gÃ¼nstige Gasversorgung aus Russland ideologiegetrieben abgedreht und dem Volk eine MÃ¤rchengeschichte von katarischem Wunder-Gas aufgetischt.

Die Partei fordert eine grundsÃ¤tzliche Kurskorrektur in der Energiepolitik. â€žÃ–sterreich braucht eine Politik, die sich an den Interessen der eigenen BevÃ¶lkerung orientiert und nicht an ideologischen WunschtrÃ¤umen oder PR-Gagsâ€œ, so Hafenecker.