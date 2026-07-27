â€žRemigration lÃ¤sst sich nicht verdrÃ¤ngenâ€œ: IdentitÃ¤re Aktivisten ziehen trotz Demo-Verbot durch Wien

Die IdentitÃ¤re Bewegung lieÃŸ sich das Demo-Verbot nicht gefallen. Am Samstagnachmittag zogen Aktivisten trotz behÃ¶rdlicher Untersagung durch Wien-DÃ¶bling und setzten ein klares Zeichen fÃ¼r Remigration.

BehÃ¶rden nutzen Gegendemo als Hebel

Die Landespolizeidirektion Wien hatte die fÃ¼r den 25. Juli geplante Demonstration der IdentitÃ¤ren in der Innenstadt untersagt. Die offizielle BegrÃ¼ndung: Eine Gegendemonstration war bereits fÃ¼r dieselbe Route angemeldet, dadurch greife der gesetzliche Schutzbereich. Die IdentitÃ¤ren lieÃŸen sich dies jedoch nicht gefallen und zogen dennoch durch DÃ¶bling und forderten eine Umkehr der bisherigen Migrationspolitik.

â€žSie haben sich verrechnet”

An der Spontandemonstration nahmen hunderte Aktivisten aus ganz Europa teil. Martin Sellner kommentierte auf X:

Wir waren sicher: nach einer irren Medienkampagne wollte man uns dieses Jahr in eine Falle locken. Daher gab es eine spontane Remigrationsdemo nach Routenabsage. Die Botschaft: Remigration lÃ¤sst sich nicht mit Repression von der StraÃŸe verdrÃ¤ngen.

Die IdentitÃ¤re Bewegung Ã–sterreich schrieb:

Sie glaubten, junge EuropÃ¤er wÃ¼rden sich von der StraÃŸe drÃ¤ngen lassen. Sie haben sich aber deutlich verrechnet!

WÃ¤hrenddessen linksextreme Krawalle am Stephansplatz

Parallel liefen die linksextremen Gegendemonstrationen unter dem Motto â€žKein FuÃŸbreit den Faschist*innenâ€œ und 16 Standkundgebungen unter dem Motto â€žWien nimmt Platzâ€œ. Am Stephansplatz kam es laut Polizei zu FlaschenwÃ¼rfen, Pyrotechnik und Versuchen, Polizeisperren zu durchbrechen. Die Gewalt ging von den Linken aus. Vier Polizisten wurden verletzt, eine Person wurde vorlÃ¤ufig festgenommen. Die BehÃ¶rde lÃ¶ste die Versammlung auf und erstattete fÃ¼nf strafrechtliche sowie eine verwaltungsstrafrechtliche Anzeige.