“Falter”-Chef Florian Klenk ratlos: Keine Frauen mehr am Yppenplatz

Der Chefredakteur der politisch linken Wochenzeitung Falter, Florian Klenk, hat in einem Social-Media Beitrag seine Verwunderung darÃ¼ber ausgedrÃ¼ckt, dass am Wiener Yppenplatz in Ottakring keine Frauen und MÃ¤dchen mehr zu sehen sind. Er schreibt auf Facebook: â€žYppenplatz. Basketballplatz/Fussballplatz/Volleyballplatz. Es spielen (von mir gezÃ¤hlt) 47 Burschen und MÃ¤nner. Und kein einziges MÃ¤dchen. Keine einzige Frau.â€œ Und weiter: â€žKÃ¶nnen wir wieder Ã¼ber FreirÃ¤ume fÃ¼r MÃ¤dchen an solchen Orten sprechen? Das ist ja kein Naturgesetz.â€œ

Damals Studentenfeiern â€“ heute Waffenverbotszone

In den frÃ¼hen 2000er Jahren war der Wiener Yppenplatz mit seinen vielen Szene-Lokalen ein besonders beliebter Aufenthaltsort bei Studenten und Jugendlichen – beider Geschlechter. Wenn heute Ã¼ber den Yppenplatz gesprochen wird, so meist Ã¼ber die zunehmenden Gewaltdelikte, Messerstechereien und Drogenexzesse. Im November 2025 kam es in einem Kebab-Lokal gar zu TodesschÃ¼ssen. Kaum verwundern kann also, dass Ã¼ber den Yppenplatz mittlerweile eine Waffenverbotszone verhÃ¤ngt wurde.

Multi-Kulti â€“ aber keine Frauen mehr

Als eine naheliegende Ursache fÃ¼r die eskalierende Gewalt gibt die offizielle Statistik der Stadt Wien folgenden Aufschluss: Mit 51,3 Prozent AuslÃ¤nderanteil zÃ¤hlt Ottakring zu den Wiener Bezirken mit den meisten Migranten. Viele Migranten kommen aus islamisch geprÃ¤gten LÃ¤ndern â€“ wie Afghanistan, Syrien, Irak oder Marokko.Â

Der Wiener FPÃ–-Landesparteiobmann, Dominik Nepp, gab bereits nach einer Messerattacke eines Marokkaners am Yppenplatz im vergangenen Jahr zu verstehen: â€žDie Wiener mÃ¼ssen sich wieder sicher fÃ¼hlen kÃ¶nnen, egal ob bei Tag oder Nacht. DafÃ¼r braucht es konsequente MaÃŸnahmen: Null Toleranz bei Gewalt, konsequente Abschiebungen und ein Ende der rot-pinken Zuwanderer-VerhÃ¤tschelung.â€œ

â€žMan frage nach dem Grund…â€œ

Wenn sich Herr Klenk also fragt, warum Frauen und MÃ¤dchen heute nicht mehr am Yppenplatz spielen und feiern, so wird ihm die Antwort nicht schmecken. Denn einerseits ist es in vielen islamischen LÃ¤ndern normal, dass Frauen aus dem Stadtbild verschwinden. In Afghanistan etwa dÃ¼rfen sich Frauen ausschlieÃŸlich in Gegenwart eines Mannes in der Ã–ffentlichkeit aufhalten. Siehe Artikel “Wo singen ins GefÃ¤ngnis fÃ¼hrt”.

Andererseits mÃ¶chte auch kaum eine Frau an einem Ort verweilen, wo KriminalitÃ¤t an der Tagesordnung steht. Eine Userin kommentiert den Beitrag des Falter-Chefradekteurs auf Facebook sÃ¼ffisant: â€žSeltsam. Bei uns in Linz Dornach befindet sich direkt neben unserer Wohnhausanlage ein FuÃŸballplatz. Und noch seltsamer – hier spielen manchmal auch MÃ¤dchen. Ich bin eine Wienerin. Ich weiÃŸ – Wien ist anders. Besonders in manchen Gegenden/Bezirken. Tja – man frage nach dem Grundâ€¦â€œ