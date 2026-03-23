Neue EU-Schikanen vor Parlamentswahl: BrÃ¼ssel will Ungarn Mitsprache verbieten

Das widerspenstige Ungarn unter MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n ist in BrÃ¼ssel alles andere als beliebt: Auf EU-Ebene werden auf Basis eines unbestÃ¤tigten Medienberichts jetzt politische Konsequenzen gegen Ungarn diskutiert â€“ sogar bis hin zum Entzug von Mitspracherechten in Entscheidungsverfahren.

Handelt es sich dabei um den Versuch, drei Wochen vor der ungarischen Parlamentswahl Einfluss auf den demokratischen Wettbewerb zu nehmen?

US-Zeitung erhebt schwere VorwÃ¼rfe

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Die Washington Post berichtete unter Berufung auf einen anonymen europÃ¤ischen Sicherheitsbeamten, Ungarns Regierung habe Ã¼ber Jahre hinweg vertrauliche Informationen aus EU-Ratssitzungen an Russland weitergegeben. AuÃŸenminister PÃ©ter SzijjÃ¡rtÃ³ soll demnach wÃ¤hrend EU-Treffen Kontakt zu seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow gehalten und diesen Ã¼ber interne Beratungen informiert haben. Zudem wird behauptet, dass russische Stellen gezielt Einfluss auf Ungarns EU-Positionen genommen hÃ¤tten.

Die ungarische Regierung weist die VorwÃ¼rfe entschieden zurÃ¼ck und spricht von â€žFake Newsâ€œ mit politischem Hintergrund im Vorfeld der Wahl am 12. April, bei der die Oppositionspartei Tisza Party laut Umfragen vor der Regierungspartei Fidesz liegt.

Druck auf Grund ungeprÃ¼fter Behauptungen

â€žHier wird auf EU-Ebene versucht, auf Basis ungeprÃ¼fter Behauptungen politischen Druck aufzubauen und in demokratische Prozesse einzugreifen â€“ das ist inakzeptabel”, erklÃ¤rte der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky. Besonders kritisch bewertet er den Zeitpunkt: â€žHier werden Konsequenzen fÃ¼r etwas gesetzt, das noch nicht einmal ansatzweise untersucht worden ist.” Die Anschuldigungen wÃ¼rden gezielt gestreut, um Vertrauen zu untergraben:

Es werden Behauptungen aufgestellt, die einfach ohne weiteres im Raum stehen bleiben und das Vertrauen schmÃ¤lern sollen.

Kein Zufall, sondern durchschaubares ManÃ¶ver

Die FPÃ–-EU-Abgeordnete Petra Steger sieht in der zeitlichen Koinzidenz mit der bevorstehenden Wahl ebenfalls den Kern des Problems:

Dass ausgerechnet drei Wochen vor einer richtungsentscheidenden Wahl plÃ¶tzlich mit schwersten VorwÃ¼rfen operiert wird, ist kein Zufall, sondern ein durchschaubarer Versuch, Einfluss auf die demokratische Willensbildung zu nehmen.

Das Muster ist bekannt

Die Berufung auf anonyme Quellen und â€žmedial aufgeblasene Geschichten” passe in ein bekanntes Muster: â€žWer sich dem BrÃ¼sseler Gleichschritt verweigert, wird offenbar gezielt unter Druck gesetzt.” Den Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung bewertete sie eindeutig: Wenn solche Anschuldigungen genau dann lanciert wÃ¼rden, wenn die BÃ¼rger zur Wahl gehen, dann gehe es nicht um AufklÃ¤rung, sondern um Manipulation. Das sei ein massiver Eingriff in den demokratischen Wettbewerb.

Unliebsames Ungarn stÃ¶rt MachtgefÃ¼ge der EU

Kritik Ã¼bt Steger auch an der Rolle internationaler Medien: Hier werde ein Narrativ aufgebaut, das politisch maximalen Schaden anrichten soll und das auf Basis von Behauptungen, die weder Ã¼berprÃ¼fbar noch belegt sind. Ungarn werde angegriffen, weil es eine eigenstÃ¤ndige auÃŸenpolitische Linie verfolge: